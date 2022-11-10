Turizmin Oscar ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne

İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak turizm faaliyetlerini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alanda ödüllendirildi. Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu, turizm dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen 2022 Altın Elma ödülünü turizm alanındaki çalışmalarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdi.

Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET), “Dünya Turizm Oscar”ı olarak anılan “Altın Elma Ödülü”nü bu yıl kentin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak turizm faaliyetlerini destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödülü Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Başkanı Tijani Haddad'ın elinden aldı.

“Çok büyük bir gurur”



Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki törende konuşan Başkan Tunç Soyer, büyük bir onur ve mutluluk yaşadıklarını söyledi. Her ödülün aslında ödülü alanın omuzlarındaki sorumluluğu arttırdığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Hele bu ödül dünyanın en saygın kurumlarından biri tarafından verilmişse... Ama bu yükü, bu sorumluluğu hafifletmenin bir yolu var. Sektörün öncüleri ile işbirliği yapmak. Onların rehberliğini kente kazandırmak” dedi.

“İzmir'i dünyaya çok daha fazla tanıtacağız”



Programda bulunanlara seslenen Soyer, “Turizmin duayenleri olan sizlerden rica ediyorum. İzmir'in olağanüstü potansiyellerinin gün ışığına çıkarılmasında, İzmir'in olağanüstü güzelliklerinin gün yüzüne çıkartılıp insanlık tarafından daha fazla fark edilmesinde bizi yalnız bırakmayın. Eğer bize yol açarsanız ve liderlik ederseniz bilin ki koşa koşa arkanızdan geleceğiz. Ve bu güzel mücevheri, İzmir'i tüm dünyaya hep birlikte çok daha fazla tanıtacağız” diye konuştu.

70 ödülden beşi Türkiye'ye



Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (Aturjet) Başkanı Delal Atamdede bugüne kadar 70 ödül verildiğini belirterek, “En gurur verici olan ise beşinin Türkiye'ye verilmesi. Güzel İzmir'in güzel insanlarına Altın Elma’yı takdim ederken gelecek günlerde turizmde güzellikleri ve başarıları yaşamaları dileğimi sunuyorum. Bunu yaparken de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in misyonu ve vizyonu ile değerlerini, kültürünü dünyaya tanıtma sürecinde, çalışma stratejilerini güzel şekilde özümsemiş bir ekibi olduğunu gördük. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı’ndan Soyer'e övgü



Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra da “şimdi İzmir zamanı” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Burada çok başarılı insanlarla karşılaştım. Vizyon sahibi bir belediye başkanınız var. Burayı yaklaşık bir milyona yakın turist ziyaret ediyor. Turistlerin konaklama süreci bir buçuk gece. Bunun üç buçuk geceye çıkarılması ekonomi açısından oldukça önemli.”

“Turizm ekonomik bir faktörden çok daha fazlasıdır”



Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Başkanı Tijani Haddad ise turizmin, dünyada bir çok turizm destinasyonunun ekonomisi için çok güçlü bir faktör olduğunu belirterek, “Dünya gelirinin yüzde 10'una katkı sağlar ve dünya nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına iş imkanı sunar. Turizm ekonomik bir faktörden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda insanlar arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek için kültürel bir mesajdır. Uluslararası kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere daha iyi bir şekilde aktarılması için bir faktör olmalıdır.”