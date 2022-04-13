Türk bilim insanları, tersine beyin göçüyle yurda dönüyor

Yurtdışındaki Türk bilim insanlarının Türkiye’de ilk defa 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazanan Ege Üniversitesi(EÜ)’ne davet ettiklerini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dünya çapında isim yapan iki Türk bilim insanın tersine beyin göçüyle EÜ’yü ve İzmir’i tercih ettiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye’de son dönemde etkili olan ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere eğitim, endüstriyel ve tarımsal üretim, hukuk, sağlık politikaları nedeniyle özellikle gençler başta olmak üzere birçok vatandaş yurtdışına çıkmak isterken dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmalarına devam eden Türk bilim insanları ise tersine beyin göçüyle ülkeye geri dönüyor. Yurtdışında bulunan dünya çapında işlere imza atan Türk bilim insanları bu kapsamda Türkiye’de ilk Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazanan Ege Üniversitesini ve İzmir’i tercih ediyor.

Türk bilim insanları geri dönüyor

Bilim ve teknolojide ilkleri başaran ülkelerin başarılı olduğunu kaydeden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, son dönemde Türkiye’deki savunma sanayi başta olmak üzere birçok alandaki bilimsel gelişmelerin tersine beyin göçünü hareketlendirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Budak, “Amerika Birleşik Devletleri halen Amerika ise ülkede yer alan üniversiteler sayesindedir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ni ayakta tutan üniversiteler, eğitim öğretim ve bilimdir. Çünkü dünyada kaliteli eğitim öğretim gören, AR-GE eğitimi iyi olan insanları Amerika cezp ediyor, çekiyor. Onlara istihdam sağlıyor. Amerika da bu kapsamda dünyadaki önemli bilim insanlarının bilgisini kullanıyor. Sağlıktan, tarımdan savunma sanayine kadar farklı alanlarda bilgilerini değerlendiriyor. Türkiye’de de son zamanlarda TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ege Üniversitesi tersine beyin göçü anlamında çalışıyor. Ülkemiz dışında iyi işler yapan Türk bilim insanlarımızı ülkemize, üniversitemize davet ediyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde Avustralya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde çalışmalarına devam eden, dünya çapında isim yapan Türk bilim insanlarımızla görüştük. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de bulunan iki bilim insanımızı Ege Üniversitemize transfer ettik” dedi.

Bilim insanları Ege’ye yöneliyor

Günümüzde devletlerin uluslararası arenadaki güçlüğünün sahip oldukları eğitim-öğretimdeki kalite ve AR-GE’ye bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, “Ülkemiz dışında patent almış, isim yapmış, önemli çalışmalara imza atmış bilim insanlarını üniversitemize, İzmir’e davet ediyoruz. İzmir’e de özel olarak ilgi duyuyorlar. Yurtdışında bulunan Türk bilim insanlarının yanı sıra yabancı uyruklu olup kaliteli işlere imza atan bilim insanlarını da Ege Üniversitesi’ne çekiyoruz. Son birkaç yıldır yabancı uyruklu olup üniversitemizi tercih eden bilim insanlarının sayısı da giderek artıyor. Biz tüm dünyada iyi yayınlar yapmış, iyi AR-GE yeteneği olan, iyi patentler almış kendisini bilimsel arenada kanıtlamış uluslararası bilim insanlarını Ege Üniversitesine davet ediyoruz. Çünkü biz Ege Üniversitesi olarak 207 üniversite içerisinde patent tescillenme oranı en yüksek üniversiteler arasında birinciyiz. Ticarileşen patentler kategorisinde ikinci sıradayız” diye konuştu.