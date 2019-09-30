Türk damasını dünya tanıyacak

Bornova Belediyesi tarafından düzelenen Uluslararası Türk Daması geleneksel hale getirilecek, gelecek yıl yeni katılımcılar bekleniyor.

Bornova Belediyesi ve Ege Damacılar Derneği tarafından Bornova'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Türk Daması Turnuvası'na Türkiye'nin yanı sıra Kuveyt, Katar, İran ve Lübnan'dan katılan 100'ü aşkın damacı, final gününde büyük heyecan yaşattı. Açılış gününde ilk hamlelerini, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Ege Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser'in yaptığı Turnuva'nın şampiyonu Diyarbakır'dan Suat Aydın oldu. Aydın, kupasını Başkan İduğ'dan aldı. Faik Yıldız'ın ikinci, Ahmet Karadaş'ın üçüncü, Mesut Gencer'in de dördüncülüğü elde ettiği Turnuva'da, ilk 10'a İran'dan iki damacı girdi.

Gençlere sevdirelim

Ödül töreninde konuşan Başkan İduğ, tüm katılımcıları kutlayarak, usta damacılardan bilgilerini gençlere aktarmalarını istedi. Başkan İduğ, 'Sizlerin bu oyunu Bornovalı gençlere sevdirmeniz, onların da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece alması en büyük dileğim' dedi. İduğ, Turnuva'nın önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiğini söyledi.Ege Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser de Turnuva'nın şölen havasında geçtiğini belirterek, "Yurtdışından ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelip bizi onurlandıran herkese, en çok da Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllü elçi olacak

Lübnanlı Damacı Fadi Ümran ise Bornova'da en iyi şekilde ağırlandıklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda kendi ülkesi ve bu turnuvada yer alan Kuveyt, Katar ve İran'ın dışında Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Yemen'den oyuncuların katılımı için de elinden geleni yapacağını söyledi.