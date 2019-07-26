Türk iş dünyasına İtalya'dan çağrı

İzmir İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, Türk üreticileri İtalya'nın Cremona Bölgesinde düzenlenen hayvancılık fuarına davet etti. Alpar, "Türk iş adamlarını Ekim ayında İtalya'nın Cremona bölgesinde gerçekleşecek dünyanın en önemli sektörel fuarlarından birisi olan CremonaFiere'de yer almaya davet ediyoruz." dedi.

İtalya'nın tek hayvancılık fuarı olan CremonaFiere'e İzmirli yatırımcılara bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. İzmir İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Eren Alper, yerli yatırımcılara önceki yıl 58 bin profesyonel yatırımcının ziyaret ettiği fuara katılma çağrısı yaptı.

İzmir İtalyan Ticaret Odası, İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri ekonomik, kültürel ve ticari açıdan geliştirmek ve Türk yatırımcıyı ülkesine çekmek için Ekim ayında İtalya'nın Cremona bölgesinde gerçekleşecek ve İtalya'nın en önemli fuarlarından CremonaFiere'de yer almaya davet etti.

Çalışmaya devam

İzmir İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için çabaladıklarını belirterek, "Bizler iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk iş adamlarını Ekim ayında İtalya'nın Cremona bölgesinde gerçekleşecek dünyanın en önemli sektörel fuarlarından birisi olan CremonaFiere'de yer almaya davet ediyoruz." dedi.

Gerçekleşecek fuarın köprüler kuracağına inandığını söyleyen Alpar, şöyle konuştu: Hayvancılık konusunda İtalya'nın tek fuarı ve Türk yatırımcıların tarıma ve hayvancılığa verdiği değerin farkındayız. İlk üreticiden son üreticiye kadar İtalyan pazarına girmek için çok doğru bir fuar. İki ülkenin bağlarının gelişmesi, güçlenmesinin yanı sıra, kültürel köprüler kurulması noktasında da önemli etkiler olacağına inanıyorum.

Eşi benzeri yok

Açıkalamaya telekonferans ile katılan CremonaFiere Satış ve Pazarlama Müdürü Massimo De Bellis ise, "Fuarımız süt sığırcılığı, domuz yetiştiriciliği, peynircilik uluslararası kümes hayvancılığı, biyoenerji ve su teknolojileri ve çevre kontrolü sektörlerinin temsilcilerini tek bir çatı altında buluşturuyor. 55 bin metrekarelik alanda kurulan CremonaFiere, bu açıdan İtalya'nın en büyük ikinci fuarı konumunda. Geçtiğimiz yıl 800 uluslararası firmadan 3800 profesyoneli bir araya getiren fuarımız 58 binin üzerinde insan ziyaret etti. Katılımcılarımız, ortalama 250'şer bağlantı edinerek bu fuardan ayrıldı ve yüzde 95'i bu yıl fuara tekrar katılacaklarını belirttiler Bu etkinlik doğru insanları doğru yerde buluşturan, sektöründe tek ve eşi benzeri olmayan bir etkinlik" diye konuştu.