Türk milleti emperyalizmin oyununu bozdu

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Nasır, tüm dünya milletlerine örnek oluşturan ve aziz Türk milletinin kahramanlık destanlarıyla örülü Kurtuluş Savaşının nihai zaferi olan 30 Ağustos'u her geçen yıl daha büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladığımızı vurguladı.



Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yılını kutlayacağımız 2023'ün, Türk tarihi için dönüm noktası olacağını vurgulayan Necip Nasır sözlerine şöyle devam etti:



“Bu şanlı zaferi kazanan; başta Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatanı kurtarmak uğruna canlarını hiçe sayan silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Emperyalizme karşı dünya üzerindeki en büyük savaşlardan birini veren ülkemiz, 30 Ağustos'ta bu oyunu bozmuştur. Bugün de bulunduğumuz stratejik konum nedeniyle siyasi ve ekonomik olarak dış güçlerin hedefi konumundayız. Ancak bizler, ilk kurulduğu günkü kadar genç, dinamik ve emin adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin de aydınlık olduğunu biliyoruz. Ecdadının mirası üzerine inşa edilen bu ülkeyi, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmamızı hiçbir güç engelleyemeyecektir. Aziz milletimizin bu büyük bayramını en kalbi duygularımla kutluyor; aziz şehitlerimizin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum”