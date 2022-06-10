Türk ve Özbek rektörler İzmir iş dünyasıyla buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi iş birliğinde “Türk– Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu” kapsamında Türk ve Özbek rektörler İzmir iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu

Türk yükseköğretiminde örnek bir uygulama olan ve ilk kez bir üniversite ev sahipliğinde düzenlenen Türk– Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumunda iki ülkenin yükseköğretim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Özbekistan’dan 33, Türkiye’den 56 üniversite rektörünün katıldığı paralel 4 farklı oturumda, eğitim alanında yapılacak iş birlikleri tartışıldı. Oturumların sonunda ise iki ülke üniversiteleri arasında akademik iş birliği ve iş imkanları konularında toplamda 60 ikili protokol anlaşmasına imza atıldı.

Forumun ikinci gününde ise Türk ve Özbek rektörler İzmir iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek istişarede bulundular. Buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararası ilişkiler alanında büyük önemi olan bu forumu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok başarılı bir forum geçirdik. Forum kapsamında Türk ve Özbek üniversiteleri arasında 60’ın üzerinde ikili protokol imzalandı. Bu protokolleri yazıda bırakmayarak uygulamaya geçireceğiz. Bu konuda her iki ülke üniversiteleri olarak mutabakata vardık. İki ülke arasındaki iş birliklerinin gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum. Burada bizlerle bulunan iş dünyamızın değerli temsilcilerine ve forumumuzun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bir sonraki forumu Özbekistan’da düzenlemek istiyoruz”

Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurakhmanov Odil, “Öncelikle üst düzey ağırlamaları, değerli misafirlikleri ve emekleri için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a çok teşekkür ediyorum. Forumumuz akademik bir forum olmasına rağmen iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmekten de mutluluk duyduk. Bundan sonraki düzenlenecek forumu Özbekistan Taşkent’te gerçekleştrimek istiyoruz. Foruma gösterilen büyük ilgiden de çok memnun kaldık. İzmir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelerek Özbekistan Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'in selamlarını ilettik” diye konuştu.

“Bu tür organizasyonlar her iki ülke için de faydalı”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, “İzmir, hem sanayi hem turizm hem de ticaret anlamında büyük potansiyeli olan bir şehir. Aynı zamanda İzmir’in bir üniversite kenti olmasının da şehre büyük katkısı var. Bu tür organizasyonlar karşılıklı olarak her iki ülkeye de büyük fayda sağlıyor. Özellikle bu organizasyonun İzmir’de düzenlenmesinde katkısı olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor”

Eğitim alanında geliştirilecek ilişkilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpayraz, “İki ülke arasında ilişkiler her alanda gelişiyor. Birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz. Eğitim kenti İzmir’de iş dünyası ile Üniversiteler arasında gelişen iş birliklerinin sınırlarının genişlemesi büyük önem taşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.