Turkcell'den 3300 kişilik iftar sofrası

İzmirli vatandaşlarla buluşan Turkcell, Buca Belediyesi sokak iftarında 3300 kişiye iftar yemeği organize etti.

Turkcell, gelenekselleşen Ramazan buluşmalarına bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Sevgi, paylaşma ve bereket ayı Ramazan'da, Turkcell Anadolu'da iftar sofralarına misafir oluyor. 30 gün boyunca birçok şehirde belediyelerin düzenleyeceği geleneksel iftar yemeklerine destek olmak için Türkiye turuna çıkan Turkcell, tam 45 ilde 180 bin kişiye ulaşmayı planlıyor.

Belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişi sıcak iftar yemekleriyle karınlarını doyuruyor. Turkcell, iftar sonrası etkinliklerle de Ramazan ruhunu katılımcılara yaşatıyor. Musiki ve gösterilerin eşlik ettiği Turkcell ile iftar akşamlarının bir diğer durağı İzmir oldu.

Buca Belediyesi sokak iftarında 3300 kişiye iftar yemeği organize eden Turkcell, düzenlediği ney dinletisi ve ilahilerle de iftara katılanlara keyifli saatler yaşattı. İftarda ayrıca, Kur'an-ı Kerim de okundu.

3B ziyaret

Ramazan etkinlikleri kapsamında katılımcılar teknolojinin sunduğu imkanlarla kutsal mekanlara da yolculuk yaptı. İftar çadırınının yakınında bulunan Turkcell Teknoloji Tırını ziyaret eden katılımcılar, tırdaki VR gözlük deneyimleme etkinliğiyle gerçek 3 boyutlu görüntüyle kutsal mekanları 360 derecelik açıyla ziyaret edilebildi. VR gözlüklerle deneyimlenen mekanlar arasında Mekke'de Hac, Kabe, Tavaf, Say, Arafat, Medine'de Mescidi Nebevi, Cennetül Baki de bulunuyor. Bunun yanı sıra Eyüp Sultan, Süleymaniye, Bursa Ulucami, Edirne Selimiye Camii, Ankara Hacı Bayram Veli Camii ve Diyarbakır Ulu Camii de ziyaret edilen kutsal mekanlar arasında yer alıyor.