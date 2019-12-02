Türkiye'de örneği yok

Engelli bireylere yönelik hizmetleri ile engelli bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Balçova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir kahvaltı düzenledi.

Engelli bireylerin aileleri ile katıldığı kahvaltıda Belediye Başkanı Fatma Çalkaya aileler ile sohbet ederek sorunlarını dinledi. Kahvaltıda Göztepe Altyapı Koordinatörlüğü'de gençlere moral desteği verdi.

Sorunlarını biliyoruz

Engelli bireylere ve ailelerine ekonomik ve sosyal anlamda hizmetler verdiklerini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Biz yerel yönetim olarak engelli bireylerin yaşadıkları sorunları çözmek için çalışıyoruz. Ancak onların ekonomik anlamda ve sosyal hayata katılmaları için gereken destekleri kendilerine sunuyoruz. Türkiye'de örneği olmayan bir engelli haritamız var. Hangi evde hangi engelli vatandaşımızın yaşadığını ve sorunlarını biliyoruz" dedi. Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin ve Engelsiz Kafe'nin sürekli aktiviteler düzenlediğini ifade eden Başkan Çalkaya "Balçova'da tüm engeli bireyleri hayatın içine taşıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza akülü araç temin ediyoruz. Bu şekilde onların sokağa çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi bir engelli nakil aracı da alarak istedikleri yerleri görmelerini sağlamaya başladık. Sportif ve sanatsal anlamda da aktivitelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.