Türkiye dünyaya örnek!

İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Türkiye'deki yeminli mali müşavirlik siteminin tanıtılıp yurt dışına ihraç edilmesi gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. İzmir YMMO ve Ekonomi Muhabirleri İzmir Şubesi işbirliğinde bir otelde geçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan Zengin, Türkiye'deki yeminli mali müşavirlik siteminin yurt dışına ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışına tanıtılmalı

Yeminli Mali Müşavirliğin işletmelerin muhasebe kayıtlarını inceleyip denetleyen ve düzenlediği raporu ilgili kurumlara sunan kamusal bir hizmet olduğunu söyleyen Zengin, "Dünyada vergiyi doğrudan denetleyip vergi dairesine sunan bizdeki gibi bir yapı yok, sadece Türkiye'de yeminli mali müşavirlik var. Bu sistemi tanıtıp yurt dışına ihraç etmemiz lazım. Hollanda'daki sistem Türkiye'deki sistemi kendilerine uygulamaya çalışıyor. Şu an 7-8 bin civarında vergi müfettişi var. Bu oranla bile vergi inceleme oranı yüzde 2'yi bulamadı 1.68'te kaldı. Vergi müfettişlerinin yaptığı işin özelleştirilmesini yapıyoruz bir anlamda. Vergi iadelerinde örneğin vergi müfettişi veya yeminli mali müşavir raporu gerekiyor. Vergi müfettiş raporu uzun sürdüğü için bize geliyorlar. İşlerimizin önemli bir kısmını vergi iadeleri oluşturuyor. 35 bin civarında işletme Türkiye genelinde hesaplarını yeminli müşavirlere denetlettiriyor. Bu sayının 100-150 binleri bulması lazım. Hem vatandaş, hem işveren hem de devlet için adeta kasko sigortasıyız. Böylece vergi daha doğru kamunun elinde geçiyor vatandaş da farkında olmadan alabileceği cezalardan kurtuluyor. İşletmeler bu konudaki giderlerini vergiden düşebildikleri için bir masraf da olmuyor" dedi.

Tam tastik zorunlu olmalı

Bir işletmenin cari yıla ait hesaplarının, kayıtlarının uygunluğunun incelenmesi, raporlanması ve idareye sunulması işlemi olan tam tastik hizmetinin zorunlu hale gelmesi gerektiğini kaydeden Zengin, "Ülke genelinde bu hizmeti 35 bin işletme alıyor. Bunların yüzde 99'u kurulduğundan beri hizmeti alan işletmelerden oluşuyor. Kendini gönüllü olarak denetlendiren bu işletmelere devletin cazip bir imkan sunması gerek çünkü bu işletmeler bunu hak ediyor. Örneğin bizim kestiğimiz faturayı bağış, yardım, sağlık harcaması gibi vergi matrahından indirebilsin. O zaman 100 bin TL'lik bir denetim faturasından 23 bin TL'lik bir vergi avantajı sağlayabilir. İkinci olarak; KOSGEB tarafından denetim ücretlerini bir kısmının karşılanmasını istiyoruz. KOSGEB'in bunu destekleyeceğini düşünüyoruz. Bazı işletmeler için de tam tastik zorunlu hale gelmeli. Maliye Bakanlığı bu konuda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

1.5 milyon kişi hemen emekli olabilir

Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren, kısaca EYT olarak da bilinen çalışanların beklediği yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Zengin, düzenlemenin ocak veya şubat ayı gibi çıkmasının planlandığını belirtti. Zengin, "İşverenin üzerine bu konuda gelebilecek yükler kamu tarafından finansa edilebilir. Yoksa hem nitelikli personel kaybı olacak hem de yüklü miktarda kıdem tazminat ödemek zorunda kalınacak. Çok sayıda toplu tazminat ödemek finansman yükü getirecektir. Kamu faizsiz veya düşük faizli kıdem tazminatı kredisi vermesi bir önlem olabilir. İkinci olarak kıdem tazminatı fonu konusu tekrar gündeme alınıp benzer sıkıntılara karşı düzenleme yapılabilir. Yasanın çıkmasıyla birlikte 4-5 milyon kişiden 1.5 milyonunun hemen emekli olabileceği tahmin ediliyor. Bunun aylık 3-4 milyar TL civarında bir maliyet oluşturacağı tahmin ediliyor. Kamu ya vergi ve sigorta primlerini artıracak. Bu da tüm işletmeleri ve çalışanları olumsuz etkileyecek" diye konuştu.