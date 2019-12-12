Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezon, İzmir'de 14-15 Aralık tarihlerinde "Yeşili Sev, Doğayı Koru" sloganıyla yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak
12 Aralık 2019 Perşembe 10:39

Titus Feronia Tesisleri'nin ekstrem parkurunda düzenlenecek yarışta sporcular, 14 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için start alacak. 15 Aralık Pazar günü Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek sporcular, ara etaplarla birlikte yarışları tamamlamaya çalışacaklar. Enduro tutkunları gün boyunca; E1, E2, E3, EGenç, EB, EC, EVeteran sınıflarında, ATV klasmanında ise S1, S2 ve S3 sınıflarında ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak.

Magazin startı Urla Meydanı'ndan verilecek

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son startı 14 Aralık Cumartesi günü Urla Meydanı'nda verilecek. Yarışa katılacak sporcular Urla Belediyesi konferans salonunda yapılacak brifingin ardından saat 13:00'de start alacaklar.


Kaynak: DHA
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