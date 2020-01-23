Türkiye liseleri Bornova'da buluştu

Aralarında Galatasaray ve Kabataş gibi köklü eğitim kurumlarının da bulunduğu 20 okuldan 52 takım, Liseler Arası Münazara Turnuvası için Bornova Koleji'nde yarıştı. Turnuvanın şampiyonu Galatasaray Lisesi oldu.

Bornova Koleji ve Argüman Fabrikası işbirliği ile düzenlenen "Ulusal Liseler Arası Münazara Turnuvası" Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri buluşturdu. Galatasaray Lisesi, Kabataş B, Kabataş A, Harabat Sardar Qasem Soleimani takımlarının final mücadelesi verdiğiturnuvanın şampiyonu Galatasaray Lisesi oldu. Aralarında Robert Koleji, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Bornova Anadolu Lisesinin de bulunduğu okullardan katılan münazara takımları iki gün boyunca genel kültür, mantık, analiz ve hitap yetenekleriyle jürinin önünde rakipleri ile yarıştı.

Özgüven vurgusu

Özel Bornova Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Alper Abay, düzenlenen "Ulusal Liseler Arası Münazara Turnuvası"nın amaç ve hedeflerini şöyle anlattı: "Öğrencilerin güncel konularla ve dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, yapıcı tartışma kültürünü geliştirmek, ilgi alanlarını ve ders kitapları dışındaki kaynakları da kullandırarak bilgi edinme alanlarını genişletmek, düşünceler arasında bağlantılar kurabilme, olaylar arasındaki ilişkileri fark edebilme yeteneklerini geliştirmek, hazırlıklı ve hazırlıksız olarak topluluk önünde konuşma becerisini geliştirerek özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamak."

İletişim, en önemli beceri

Düzenlenen turnuvaya 20 okuldan 52 takımın katıldığını belirten Alper Albay, "Galatasaray Lisesi, Kabataş B, Kabataş A, Harabat Sardar Qasem Soleimani takımları finalde şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvada şampiyonluk kupası Galatasaray Lisesinin oldu" dedi. İnsanların en önemli becerisinin iletişim olduğunu bu turnuvaya katılan öğrencilerin iki gün boyunca kendilerine gösterdiğini vurgulayan Abay, "Umarım münazara organizasyonlarında yakılan ateş tüm dünyayı sarar. Argüman Fabrikasına ve tüm katılımcılara, özellikle de öğrenci ve eğitimcilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.