Türkiye'nin 10 başarılı gencinden biri 'İEÜ'lü

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) mezunları, kariyer yolcuklarındaki başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırıyor. İEÜ İşletme Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nden çift anadal yaparak mezun olan Hande Arı, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği İstanbul Şubesi (JCI-Junior Chamber International) tarafından Türkiye’nin 10 başarılı gencinden biri olarak gösterildi.

‘Kişisel başarı’ alanında ödüle layık görülen Arı, geçtiğimiz yıl da Norveç’te denizcilik sektöründe uluslararası başarı gösteren 40 yaş altı kadın profesyonellerin seçildiği “İzlenecek 10 başarılı kadın” listesinde yer almıştı. Toplumsal gelişime katkıda bulunulması ve başarılı gençlerin çalışmalarının görünür kılınması amacıyla 1997 yılından bu yana gerçekleştirilen “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Yarışması Ödül Töreni”, bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi. Oslo’dan törene katılarak ödülünü alan Arı, 2006 yılında girdiği üniversite sınavında da Türkiye derecesi alarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tam burslu eğitim almıştı.

Türk gençleri cesaretlerini yitirmemeli

Bugün kullanılan 10 üründen 9’unun gemi taşımacılığı sayesinde evlerimize ulaştığını, bunun denizcilik sektörünün ne kadar uluslararası olduğunu gösterdiğini aktaran Arı, iş yaşamına girmeden önce denizcilik sektörünün bir parçası olmak istediğini belirlediğini kaydetti. Kariyer yolculuğuna Avrupa deneyimi yaşayarak başladığını anlatan Arı, şunları söyledi: “Sonrasında Uzakdoğu’yu keşfetmek istedim. 5 yıl içinde hem eğitim hem iş hayatına atıldıktan sonra Oslo’da kariyerime, global ticari müdür olarak devam ediyorum. Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Çin’e, Çin’den Norveç’e uzanan yolculuğum gençlerimize örnek teşkil eder. Türkiye’den Norveç’e uzanan yolculuğum, oldukça zorlu yollardan geçmemi gerektirdi. Yaklaşık 100 başvuru yaptığım ve hiç geri dönüş almadığım zamanlar oldu. Bu sebeple genç arkadaşlarımıza, her zaman yürüyecekleri yolda mücadele etmeleri gerektiğini ve hiçbir şeyin kolay olmadığını söylemek isterim. Doğru adımları atarlarsa hedeflerine ulaşacaklardır. Bunun dışında uluslararası platformda, çok az iş kadınının bulunduğu denizcilik sektöründe çalışıyorum. Türkiye’nin verdiği güçlü eğitim ve güçlü kültürel yetilerle, eminim ki daha fazla Türk gencimiz denizcilik sektöründe yer alabilir. Umuyorum ki hikayem, birçok gencimizi cesaretlendirir ve bu sektörde çalışmalarına güç verir.”



