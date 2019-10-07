Türkiye'nin fotoğrafçıları İzmir'de buluşacak

İstanbul'da bu yıl Fotoğraf Fuarı'nın gerçekleştirilemediğine dikkat çeken İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, "Nisan ayında yapacağımız Fotoğrafçılık Günleri ile tüm Türkiye'deki fotoğrafçıların ve yan sektörlerinin buluşma noktası İzmir olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun destekleri çalışma azmimizi artırıyor" dedi.

Çift yıllarda İstanbul'da, tek yıllarda İzmir'de yapılan organizasyonlarla fotoğrafçıların bir araya geldiğine dikkat çeken İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, İstanbul'daki fuarın bu yıl düzenlenemediğini hatırlatarak "Bu durum İzmir'i tek yaptı. Nisan ayında 'Türkiye Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri' düzenleyerek hem fotoğrafçılık hem de yan sektör üyelerimizi buluşturacağız. Bir festival havasında renkli etkinliklerle gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz 3 gün sürecek. Etkinliğimize Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren meslektaşlarımız ile dijital baskı-çerçeve-Jimmy Jip v.b. video çekim aksesuarları gibi yan sektörlerimizin temsilcileri de katılacak" diye konuştu.

Evleneceklere özel davet

Yavuz, bu çerçevede her yıl İzmirgaz ile ortaklaşa düzenledikleri fotoğraf yarışmalarında dereceye giren eserleri sergileyeceklerini belirterek, "Siyah beyazdan dijitale fotoğraf makinelerini tanıtacak, ülke çapında fotoğrafçıların tuval fotoğraflarını firma adlarıyla ve kartvizitleriyle alana taşıyacak, sektörle ilgili herkese açık ödüllü yarışmalar tertip edeceğiz. Özellikle yeni evlenecek çifteleri stantlarımızı ziyarete davet ediyoruz çünkü düğünlerde dron çekimleri, albümler ve düğün hikayeleri kısmında yeni çalışmalarımız var. Mutlu günlerini ölümsüzleştirerek, kendi evlatlarına ve torunlarına en iyi şekilde aktaracakları fırsatları sunacağız" dedi.

İstanbul'da bu yıl Fotoğraf Fuarı'nın gerçekleştirilemediğine dikkat çeken İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, "Nisan ayında yapacağımız Fotoğrafçılık Günleri ile tüm Türkiye'deki fotoğrafçıların ve yan sektörlerinin buluşma noktası İzmir olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun destekleri çalışma azmimizi artırıyor" dedi. Çift yıllarda İstanbul'da, tek yıllarda İzmir'de yapılan organizasyonlarla fotoğrafçıların bir araya geldiğine dikkat çeken İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, İstanbul'daki fuarın bu yıl düzenlenemediğini hatırlatarak "Bu durum İzmir'i tek yaptı. Nisan ayında 'Türkiye Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri' düzenleyerek hem fotoğrafçılık hem de yan sektör üyelerimizi buluşturacağız. Bir festival havasında renkli etkinliklerle gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz 3 gün sürecek. Etkinliğimize Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren meslektaşlarımız ile dijital baskı-çerçeve-Jimmy Jip v.b. video çekim aksesuarları gibi yan sektörlerimizin temsilcileri de katılacak" diye konuştu.

Evleneceklere özel davet

Yavuz, bu çerçevede her yıl İzmirgaz ile ortaklaşa düzenledikleri fotoğraf yarışmalarında dereceye giren eserleri sergileyeceklerini belirterek, "Siyah beyazdan dijitale fotoğraf makinelerini tanıtacak, ülke çapında fotoğrafçıların tuval fotoğraflarını firma adlarıyla ve kartvizitleriyle alana taşıyacak, sektörle ilgili herkese açık ödüllü yarışmalar tertip edeceğiz. Özellikle yeni evlenecek çifteleri stantlarımızı ziyarete davet ediyoruz çünkü düğünlerde dron çekimleri, albümler ve düğün hikayeleri kısmında yeni çalışmalarımız var. Mutlu günlerini ölümsüzleştirerek, kendi evlatlarına ve torunlarına en iyi şekilde aktaracakları fırsatları sunacağız" dedi.