Türkiye ve İran sıkı dost olacak

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Bayram Balcı ve İran Fransız Araştırma Enstitüsü Müdürü Denis Hermann, Türk-İran coğrafyasının 500 yıldır barışçıl bir ilişki içerisinde olduğunu, bu ilişkinin gelecekte sıkı dostluğun temellerini oluşturacağını ifade etti.

İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Çağ'dan Günümüze Türk-İran Coğrafyasına Bakış' başlıklı söyleşi kültür ve tarih meraklılarına yol haritası oldu. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Bayram Balcı ve İran Fransız Araştırma Enstitüsü Müdürü Denis Hermann, Türk-İran coğrafyasının 500 yıldır barışçıl bir ilişki içerisinde olduğunu, bu ilişkinin gelecekte sıkı dostluğun temellerini oluşturacağını ifade etti.

İki ülke birbirlerini tamamlıyor

İki ülkenin kültürel yapısının önümüzdeki dönem için iş birliğine hazır olduğunu söyleyen İran Fransız Araştırma Enstitüsü Müdürü Denis Hermann "10 yılı aşkın bir süredir Türk-İran Coğrafyası üzerine araştırmalar yapan biri olarak iki ülkenin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyebilirim. Yıllardır İranlılar, Türkler için olumlu bir bakışa sahip. İran'dan Türkiye'ye gelen insan sayısının çokluğu da bunun en büyük göstergesi. Türkiye ise petrol ihtiyacının büyük kısmını yıllardır İran'dan karşılıyor. Daha birçok karşılıklı destek göz önüne alındığında, İran ve Türkiye'nin hem ekonomik hem de kültürel açıdan birbirini tamamlayan iki ülke olduğu açıkça ortada" dedi.

İstanbul önemli

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Bayram Balcı ise İstanbul'un, İran için çok büyük tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak "19. yüzyılda tüm entelektüel akımlar İstanbul'da ortaya çıktı ve İran'da İstanbul'dan gelenlerle her akıma olan ilgi katlanarak arttı. İran için İstanbul bu entelektüel birikim hep önem taşıdı" dedi.

Balcı, gelecek yıllarda küresel çapta bir kutuplaşma yaşanacak olmasının öngörüldüğünü hatırlatarak "Buna rağmen Türkiye ve İran'ın ortak hedefleri iki ülkeyi birbirine gitgide daha da yakınlaştıracak" diye konuştu.

Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak'ın da katıldığı söyleşi sonrasında iki uzman, dinleyicilerin soruları yanıtladı İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, alanlarında uzman iki bilim insanını ağırladıklarını, nisan ayında farklı etkinliklerle kent kültürüne katkıda bulunacaklarını söyledi.