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Türkiye’nin ilk “Hurda Araç Merkezi” İzmir'de

Türkiye’nin ilk “Hurda Araç Merkezi” İzmir'de
07 Şubat 2022 Pazartesi 10:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılının Ocak ayında Menemen’de kurduğu Hurda Araç Merkezi’nde bugüne kadar kentin çeşitli yerlerinde çevre kirliliğinin yanı sıra güvenlik sorunlarına da neden olan terk edilmiş 459 hurda aracı toplandı. Hurda Araç Merkezi, Türkiye’de belediyeye ait ilk hurda otoparkı olma özelliğini taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik sorunu yaratan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan araçlar için iki yıl önce kurduğu Hurda Araç Merkezi ile Türkiye’ye örnek oluyor. Bugüne kadar 459 hurda araç toplanarak merkeze çekildi. Menemen ilçesinin Kasımpaşa Mahallesi'ndeki 880 araç kapasiteli otopark, Türkiye'de belediyeye ait ilk hurda otoparkı olma özelliğini taşıyor.

6 ay sonunda ekonomiye kazandırılıyor


Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 122. Maddesi’ne istinaden hurda niteliği taşıyan araçlar, ilçe belediyelerince yerinde tespit edildikten sonra Türkiye Noterler Birliği bu araçların sahiplik bilgilerini belirliyor. Ardından araçların yedi gün içerisinde kaldırılması için sahiplerine duyuru yapılıyor. Belirlenen süre içerisinde kaldırılmayan araçlar, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Menemen’deki 13 bin 774 metrekarelik Hurda Araç Merkezi’ne götürülüyor.
Araçlar 6 ay bu merkezde tutuluyor. Bu süre içerisinde araç sahipleri İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları bir belge ile araçlarını alabiliyor. 6 ayın sonunda çekilmeyen araçlar Emniyet Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi’ne gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor. Ekipler tarafından yaklaşık iki yılda çekilen 459 araçtan 52 tanesi araç sahiplerince geri alındı.

Etiketler; #izmir #hurda araç #hurda araç merkezi
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