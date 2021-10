Türkiye’nin muhtarları İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 24 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması” düzenliyor. Başkan Tunç Soyer, buluşmanın demokrasinin yerel yönetimlerle güçlenmesi hedefine önemli katkılar koyacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi demokrasi zincirinin ilk halkası muhtarları İzmir’de buluşturuyor. Türkiye’nin her ilinden muhtarlar 24 Ekim Pazar günü “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması”nda bir araya gelecek. Fuar İzmir’de düzenlenecek buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Türkiye’nin her ilinden muhtarı İzmir’de ağırlamanın heyecanını taşıdıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her fırsatta yerel yönetimlerin ve muhtarların önemini vurguladığına işaret ederek, “Muhtarlarımız yerel yönetim sistemimizin yapı taşı, yurttaşlarımızın sesi. Katılımcılığın sağlanmasında ve demokrasinin yaşam bulmasında önemli bir görev üstleniyorlar. Düzenleyeceğimiz buluşma yerel siyaset yapma sürecinde muhtarların karşılaştıkları sorunların belirlenmesinde ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde rehber olacak. Demokrasinin yerel yönetimlerle güçlenmesi hedefimize katkı koyacak” dedi.

Yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek



Muhtarlar arasında işbirliğinin ve ortak anlayışın oluşturulmasına katkıda bulunması hedeflenen “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması” tüm gün sürecek. Akademisyenlerin de katılacağı yuvarlak masa toplantılarında “Türkiye’nin İdari Yapısında Geçmişten Günümüze Muhtarlık”, “Muhtarlık ve Özlük Hakları”, “Akıllı Kentler ve Muhtarlık”, “Yerel Yönetimler, Mahalleler ve Muhtarlar”, “Muhtarlık Sistemi Nasıl Olmalıdır”, “Türkiye’deki Kadın Muhtar Sayısı ve Kadının Siyasette Katılımının Geliştirilmesi”, “Mahalle Muhtarlarının İşbirliği” ile “Apartman Görevlileriyle Bağ Kurmak” konu başlıkları ele alınacak.

Zirve ile ne amaçlanıyor?



Dev buluşma yerel yönetimlerin temel birimi mahalle muhtarlarına verilen değeri ortaya koymayı, yerel siyaset yapma sürecinde muhtarların karşılaştıkları sorunları öncelikler temelinde belirlemeyi ve çözüm yolları bulmak için eylem planı hazırlamayı amaçlıyor.