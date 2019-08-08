Türkiye’nin tarım politikalarını İzmir şekillendirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de tarım konusunda faaliyet gösteren kooperatifler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve şirketler gibi farklı kesimlerden gelen temsilcilerle tarımda pazarlama konusunu görüşmek için bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de tarım konusunda çalışan 12 odak grupla bir araya gelerek tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunu ele aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve Büyükşehir’den bürokratların da katıldığı toplantı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda farklı odak gruplardan gelen temsilcilerin görüşlerini dinleyen Başkan Tunç Soyer yaptığı değerlendirme konuşmasında, “Tarımda beşinci sıradan ikinci sıraya yükselmişiz birinci sıraya çıkacağız sadece bununla kalmayacağız Türkiye tarım politikalarının şekillenmesinde büyük bir rol oynayacağız” dedi.

İstikrar şart

Konuşmasında e-ticaret, ürünü kültürüyle birlikte pazarlama gibi konulara dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “Üretimde pazarlama için istikrar şart. İstikrar için de planlama yapılmalı. Hangi ürünün ne kadar üretileceği, ne kadara üretileceği ve kaçtan satılacağını biliyor olmamız lazım. Enginar az para ediyor diye seneye söküp buğday dikiyorlar ama herkes buğday dikmiş oluyor bu sefer de buğday para etmiyor. O nedenle istikrarsızlık en büyük engel. Büyükşehir Belediyesi olarak Bakırçay, Gediz, Menderes ve Yarımada’da havza bazında üretim planlaması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatifleri güçlendirmeye talibiz

Belediye olarak alım garantili üretimi devam ettireceklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, Geçen dönemde yapılan alımların dört mislini almayı taahhüt ediyoruz. Kooperatif ne üretirse satın alacak durumdayız. Bunun için yeni pazarlama yöntemlerini hayata geçireceğiz. Semt pazarlarının haftada bir gün üretici pazarı olmasını sağlayacağız ama sadece İzmir’de değil İstanbul ve Ankara’da da bunu yapacağız. Ekrem ve Mansur başkanlarla konuştuk. İzmir’in üreticisini haftada bir gün İstanbul ve Ankara’ya taşıyacağız. Bu bir yolculuk, bir süreç. Tüm kooperatifleri güçlendirmeye talibiz” ifadelerini kullandı.

Üreticiye müjde

Selçuk’ta, manda çiftliği kuracaklarını ve Torbalı’da yem fabrikası açacaklarını duyuran Başkan Soyer konuşmasını, “Tarım lisesi ve üniversitesi için çalışıyoruz. Buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel altyapıyı oluşturmak zorundayız. Mezbahalarda yeni bir yöntem bulmak, girdi maliyetini aşağı çekmek ve aramızdaki dayanışmayı artırmak zorundayız. Çiftçi kart meselesi ve çatı örgütü mutlaka olmalı. Türkiye’de tarımı beşincilikten ikinciliğe çıkarmış Aziz Kocaoğlu’na ve yakın çalışma arkadaşlarına ve şimdi benim yakın çalışma arkadaşlarım olan kişilere teşekkür ediyorum” diye noktaladı.

Her belediye başkanı tanzim satış açsın

Toplantıda söz alan Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, “İzmir büyük bir rol üstlendi. Türkiye’de tarım örgütü yok. Müthiş bir örgüt karmaşası var. Müthiş bir gıda terörü var. Tüm bu yapısal sorunların çözümü kooperatifleşme. Kooperatif olmayan ilçelerde kooperatifler oluşturmalıyız. İzmir’de bir ilçeyi o ürünle marka yapmalıyız. Her belediye başkanı tanzim satış noktası açmalı. Orada kooperatif ürünlerini satmalı” şeklinde konuştu.

Tarımsal Amaçlı Köy Kooperatifleri İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer ise Büyükşehir’in Buca Kaynaklar’daki halinde yer almak istediklerini belirterek, “Hale girersek varlığımızı göstermiş olacağız. Şirketleşmeye çalışıyoruz. Şirketi kurduğumuz zaman ürünlerin pazarlama noktasında bir destek bekliyoruz. Ürünlerimizi ihracata yönelik yapmak istiyoruz” dedi. İzmir Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi ise taleplerini, “Kooperatiflerin ilçelerde satış yapabileceği yerler olmalı. Biz büyük marketlere giremiyoruz yüzde 65’ini elimizden alıyorlar orada müdahale edemiyoruz. Bu konuda bize imkan sağlanmalı” şeklinde iletti.

Çam balının önemi

Toplantıda söz alan İzmir İli Arı Yetiştirici Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şengül, Üç binin üzerinde üyesi, 250 binin üzerinde poleniyle İzmir’in arıcılıkta Türkiye’nin ilk beş şehrinden biri olduğuna dikkat çekti. Şengül, “Dünyadaki çam balının yüzde 93’ü Türkiye’de üretilir. Dünyada sadece iki ülkede (Türkiye ve Yunanistan) çam balı oluyor. Türkiye’nin de sadece 7-8 ilinde çam balı olur. Bu bizim için çok büyük avantaj. Bunu göz önünde bulundurarak bir yol izlememiz lazım” açıklamasını yaptı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da kaliteli üretimin ve yurt dışına açılmanın önemine vurgu yaptı. “Bölgesel olarak ürünlere yer vermemiz, sözleşmeli ve iyi tarım yapmamız lazım” diyen Uçak, ilaçlamaya dikkat etmeliyiz. Kivi, nar, ceviz gibi ürünleri de yetiştirebilmeliyiz. Üreticilimizin her zaman yanındayım. Türkiye İhracatçılar Meclisi A.Ş. olarak yurt dışında alışveriş merkezleri kuruluyoruz. Orada pazarlama uzmanları yer alıyor. Bu konuda elimizden gelen desteği veririz” dedi.