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Türkiye’nin üçüncü Gemoloji Laboratuvarı İzmir’de açıldı

Türkiye’nin üçüncü Gemoloji Laboratuvarı İzmir’de açıldı. Laboratuvarda getirilen altın, pırlanta, elmas ve mücevheratların gerçek olup olmadığı saniyeler içinde tespit edilebilecek

Türkiye’nin üçüncü Gemoloji Laboratuvarı İzmir’de açıldı
16 Aralık 2021 Perşembe 14:13

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Kuyumcular Odası’nın, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) destekleriyle hayata geçirdiği Gemoloji Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleşti. İstanbul ve Antalya’dan sonra açılan üçüncü laboratuvar olan merkezde; getirilen altın, pırlanta, elmas ve mücevheratların gerçek olup olmadığı saniyeler içinde tespit edilebilecek. Ayrıca, incelenen taşların değerine göre sertifikaları da verilecek.

 

“Saniyeler için tespit edecek”

İzmir Kuyumcular Odası’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, Türkiye’nin üçüncü gemoloji laboratuvarı İzmir’e kurduklarını belirterek, “Şimdi vatandaşlarımız, bir pırlanta, elmas aldığında kuyumcular bunun sadece sertifikasını veriyorlardı, vatandaş da gidiyordu. O sertifikayla, o pırlanta uyumlu mu değil mi nereden öğreneceksiniz? İşte bu açılan gemoloji laboratuarından öğreneceksiniz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden hocamız ve buradaki gemologlarla beraber,  burada yaptıkları çalışmalarla bunun sonucunu öğrenebiliyor” dedi. Yakın bir zamana kadar, kırtasiyelerde yazdırılan kartvizitlere sertifika muamelesi yapıldığını ifade eden Baransel, “Siz de bir mal alıyordunuz, ona göre alıyordunuz. Şimdi aldığınız o ürünün, gerçekten o ürün olup olmadığını burada öğrenebilirsiniz. Ayrıca burada bir de ayar makinemiz var. Yüzüğünüzü, küpenizi, bileziğinizi ne olursa olsun oraya koyduğunuzda, 30 saniye içinde kaç ayar olduğunu görebiliyorsunuz. Bu laboratuvar sadece Ege Bölgesi’ne değil her tarafa hizmet verecek. İç Anadolu Bölgesi’ne kadar zaten yok. İstanbul’da var, Antalya’da var sadece, İzmir’deki de üçüncü laboratuvar oldu. Bu laboratuvar sektörün büyük bir açığını kapatmış olacak. Vatandaşla, kuyumcu arasındaki güven ortamını daha da artıracağını düşünüyorum. Bu hizmeti de en minimum ücret karşılığında vereceğiz” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nde hakem rolü üstlenecek

DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ise, açılan laboratuvarın, bir taş ile ilgili yaşanılan şüphede, vatandaşları rahatlatacak ve taşlara sertifika verebilecek yetiye sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu laboratuvar aynı zamanda, gerekli belgeler hazırlandıktan sonra İzmir çıkışlı mücevherlerin ihracatında ve ithalatında bir hakem rolü oynayabilecek bir kurum görevi de görecektir. Tamamen bir yarı resmi kurum olması sebebiyle bu laboratuvarımız gerçekten İzmir’imize ve hatta Ege Bölgemize mücevher sektörüyle ilgili destek verebilecek, birçok soruna yardımcı olabilecek bir hakem rolündedir. Burada çalışanların mutlaka bilimsel açıdan yetisi olması lazım. Türkiye tarihinde ilk defa darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden onay alarak kurulmuş, akredite olmuş bu laboratuvar, yine 9 Eylül Üniversitesi’nin Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı’nın vermiş olduğu bilimsel destekle bundan sonra hizmet verecek. Çalışan elemanlar ve verilen raporların, imzaların, bununla ilgili şüpheleri giderecek her türlü olay, 9 Eylül Üniversitesi’nin 38 yıla yakınlık mücevherle ilgili bilimsel birikiminin burada kullanılması şeklinde olacak” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #gemoloji #izmir #laboratuvar
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