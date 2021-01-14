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Tutuklanmak için bunu yaptı!

Konak'ta park halinde bulunan polis aracının camlarını kıran şüpheli yakalandı. Şüpheli ifadesinde tutuklanmak için bunu yaptığını söyledi

Tutuklanmak için bunu yaptı!
14 Ocak 2021 Perşembe 10:10

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 20 yaşındaki Muhammed Sabri S., Akıncı Mahallesi'nde bulunan 2 polis aracının camını kırdı. Saldırıların ardından kaçmak isteyen şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin sapıkası ise kabarık çıktı. 20 yaşındaki gencin 'mala zarar verme', 'yangın', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bilgisi verildi.

Muhammed Sabri S, polisteki ifadesinde de şaşırttı. Genç, polis aracının camlarını kırmasının nedeninin tutuklanmak olduğunu söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #polis aracı
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