Tuzak kurup kızını 11 kurşunla öldürdü

Balıkesir Havran'da, doktor Gülnur Yılmaz (28), babası Mustafa Ali Yılmaz (67) tarafından 11 kurşunla öldürüldü. Genç doktorun, babası tarafından takip edilip, otomobille kaza yaptırıldıktan sonra annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya'dan, Balıkesir'e geldi. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) kullandığı otomobili GPS ile takip edip, kendi otomobiliyle çarparak kaza yaptıran babası Mustafa Ali Yılmaz (67), arabadan indirdiği kızına 11 el ateş ederek öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narlıdere Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılınan Gülnur Yılmaz, toprağa verildi.