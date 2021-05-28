Üç başkan İzmir'in Çernobili'nde

Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen radyoaktif atıkların alandan kaldırılması başlattığı duran adam eylemini İzmir Valiliği’nin aldığı eylem yasağı nedeniyle bu hafta yapmayan Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ile birlikte alanı ziyaret etti

3 ay boyunca her hafta cuma günü atık alanında eylem yapma kararı alan, ilk eylemini geçen hafta yapan Başkan Halil Arda, belediye başkanlarına nükleer atık sorunu hakkında detaylı bilgi verdi.

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıkların 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir’in sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Başkan Arda, herkesin bu soruna sahip çıkması için çağrı yaptı.

Atıkların temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığı çağrıların sonuç vermemesi üzerine eylem yapma kararı aldığını, bu atıklar temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğini ifade eden Başkan Arda, “İlçemizdeki radyoaktif atıklara dikkat çekmek için İzmir’in Çernobili Temizlensin diyerek başladığımız “Duran Adam” eylemini, İzmir Valiliği’nin aldığı eylem yasağı nedeniyle bu hafta gerçekleştiremedik. Biz de, atıkların bulunduğu alanda saat tam 11.00’de Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ile buluşup alanda ‘dur’arak incelemelerde bulunduk. Değerli başkanlara çevre mücadelemize verdikleri destekleri için teşekkür ediyorum. 4 Haziran Cuma günü saat 11.00’de biz alanda “dur”maya devam edeceğiz. Tüm İzmirlileri yanımızda görmeye, bize güç vermeye davet ediyorum. Bekleriz..!” diye konuştu.