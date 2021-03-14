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Üç çocuğunun annesini tabanca ile vurarak öldürdü!

İzmir'in Bornova ilçesinde üç çocuk annesi Hüsna T. (30), tartıştığı eşi Hüseyin T. (34), tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Üç çocuğunun annesini tabanca ile vurarak öldürdü!
14 Mart 2021 Pazar 08:26

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna T.’nin babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin T.’nin suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruştudrma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin T.’nin kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. 


YAKALANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, tartıştığı eşi  3 çocuk annesi Hüsna T.'yi, tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Hüseyin T. (34), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'ta yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin T., ifadesi alınmak üzeri emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #cinayet #kadın cinayeti #izmir cinayet
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