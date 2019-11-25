Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

Konak ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı. Olay sırasında kafede oturan ve çukura düşen 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, çukur sabah saatlerinde ekipler tarafından kapatıldı.

Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı
25 Kasım 2019 Pazartesi 11:39

Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1445'inci sokak içerisinde dün akşam saatlerinde su tesisatından kaynaklı çökme yaşandı. Sokaktaki kafede oturan 3 kişi, oturdukları sandalyeyle birlikte çukura düştü. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştükleri yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Su tesisatından kaynaklandığı açıklanan çukur sabah saatlerinde çakıl taşları ile kapatıldı.


Kaynak: DHA
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