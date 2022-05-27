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Uçak ailesinin ikinci büyük kaybı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın, kardeşi Zübeyde Uçak (45) vefat etti. Uçak, üç ay önce de annesi Şükriye Uçak’ı kaybetmişti. Uçak Ailesi 3 ay içinde iki büyük acıyla sarsıldı

Uçak ailesinin ikinci büyük kaybı
27 Mayıs 2022 Cuma 11:10

Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Zübeyde Uçak, evli ve üç çocuk annesiydi.

Kardeşi Zübeyde Uçak’ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Uçak, “Ailemizin en küçüğü, hepimizin kıymetlisi, çok sevdiğim kardeşim Zübeyde Uçak hakkın rahmetine kavuştu” dedi.

Zübeyde Uçak’ın cenazesi, 27 Mayıs 2022 Cuma (bugün) günü Cuma namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Etiketler; #hayrettin uçak #ölüm
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