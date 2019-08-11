Uçak ambulans Leo bebek için havalandı

İzmir'de dün dünyaya gelen ve kalp damarlarında terslik olduğu tespit edilen Leo Saki Dalgıç, ambulans uçakla tedavisi için İstanbul'a sevk edildi.

Kentte özel bir hastanede Cemran-Onur Saki Dalgıç çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve Leo Saki ismi konulan bebek, doğumundan birkaç saat sonra morarmaya başladı.

Hastanede yapılan tetkiklerde kalp damarında terslik olduğu tespit edilen Leo bebeğin acil olarak ameliyat edilmesine karar verildi. İzmir'de ameliyatın yapılamaması üzerine aile durumu, sosyal medyadan duyurdu.

Bebekle ilgili bilgilerin kendilerine iletilmesi üzerine harekete geçen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Leo bebeği ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Mutlu haberi aldım

Baba Onur Saki Dalgıç, ikinci çocukları olan Leo'nun doğduğunda hiçbir sağlık problemi olmadığını ancak birkaç saat sonra sorun yaşadıklarını söyledi.

Cerrahi müdahale gerektiği için sağlık müdürlüğü yetkililerinin devreye girdiğini anlatan Dalgıç, "Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü sağ olsunlar müthiş ilgilendiler ve dünden itibaren sürekli benimle irtibat kurdular. Mutlu haberi bugün il sağlık müdüründen aldım. Çok teşekkür ederim kendilerine. Bu konuda sosyal medya aracılığıyla Haluk Levent'le de irtibat kurduk. Kendisinin de çok büyük destekleri oldu. Bu ikinci bebeğimiz, 6 yaşında bir kızımız var onda herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Şimdi çocuğumuz İstanbul'da sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Leo'nun ablası 6 yaşındaki Helen Dalgıç da kardeşinin rahatsızlanmasıyla büyük üzüntü yaşadığını ancak tedavi edilecek olmasından dolayı da mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Cemran Dalgıç ise sağlığına kavuşmasını beklediği bebeğinin kıyafetini elinden hiç bırakmadı.