Uçaklar apronda buyursunlar, uçsunlar

İzmir'de günlerdir mücadele edilen orman yangının kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK'ya ait uçakların emniyetsiz oldukları için söndürme çalışmalarında kullanılmadığını söyledi ve 'Bu kadar çok savunan varsa apronda duruyor. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarını izlediği Tekketepe'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir haberi vatandaşlarla paylaşmak istediğini belirterek, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Sahanın ısınmış olması ve parçalı yanması nedeniyle zaman zaman bazı yerlerde parlamalar olabileceğini ifade eden Bakan, "Bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak akabinde de diğer işlemlere faaliyetlere devam edilecek." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına destek olan tüm kurumlara, başta orman teşkilatına teşekkür eden Pakdemirli, yaralanan veya dumandan etkilenen personele de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dünyada lideriz

Pakdemirli, gösterilen başarının az olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekibimiz, orman teşkilatımız açık arayla dünyada lider. Bunu biz söylemiyoruz uluslararası kuruluşlar söylüyor. Yangınla mücadelede de ilk müdahale saatimizi 18 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Bütün amacımız, gayretimiz 1 ağaç daha az yansın. Gün boyu 19 helikopter, 237 arazöz, 25 dozer ve bin 200 personelle çalıştık. Bu saat itibarıyla bu kaynaklar geriye çekilecek değil. Son duman tütene kadar, arazi tamamen soğutulana kadar gerektiği kadar kişi, personel, iş makinası, helikopter de sahada olmaya devam edecek."

Yangına müdahale sırasında alet, ekipman ve kaynak açısından herhangi bir eksik bulunmadığını ifade eden Pakdemirli, "Bundan fazlası zaten bu alanda karışıklık yaratacağından sahada tam anlamıyla yeterince ve gerekli miktarda hatta gereğinden biraz daha fazla ekipman ve insan kaynağı kullanmış olduk." dedi.

Tartışmalar yersiz

Pakdemirli, yangında uçakların kullanılmamasına ilişkin tartışmalara da değinerek, şöyle devam etti:

"Bunlar teknik konular. Orman teşkilatımız bu konuda değerlendirme yapıyor. Geçen yıldan bu yana filomuzu 6 helikopter artırdık. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Kabaca karşılaştıracak olursak uçak 4 ton su alıyor, helikopter 2,5 ton su alıyor. Ama uçağın yangına gittiğinde yangını hedeflemesi çok daha zor. Çünkü bu uçakların yangına atış yapması için 120 deniz miliyle yangına yaklaşıyor olması lazım."

Yangında uçak kullanılmasıyla ilgili araştırmaları sürdürdüklerini dile getiren Pakdemirli, "Japon ve Rus menşeili uçak var gelecekle ilgili bunları orman envanterine katmayla ilgili çalışmaya da başladık. Ancak bugünkü şartlar itibarıyla THK'de olan uçaklar 6 tane var. 3'ünde motor yok, 3'ünün faal olduğu söyleniyor, birinin faal olmayacağını var saymak lazım. Sadece birinin yakıt almaya gittiğini düşünseniz, bir ring kurma durumu maalesef yok" dedi.

Emniyetli değil

Pakdemirli, yangının 500 hektarlık alanda etkili olduğunu, bu alanda yanmayan alanlar da bulunduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının "Uçaklar kullanılsa yangın daha kısa sürede söndürülür müydü?" sorusu üzerine Pakdemirli, "Biz bir ağaç daha az yansın diye mücadele ediyoruz ama insan hayatı da bizim için önemli. Dışarıdan kiralama yaptığımızda orman personelini bu araçlar içinde görevlendiriyoruz. Orman personeli binmek istemiyor emniyetli bulmadığı için. Emniyetli bulan varsa, bu kadar çok savunan varsa apronda duruyor. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar." diye konuştu.