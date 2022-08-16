Ucuz ev ilanlarına dikkat! Vatandaşı böyle kandırıyorlar!

İzmir Buca ilçesinde TTBS kaydı olmayan sözde gayrimenkul firmaları sahte ilanlarla ev almak isteyen vatandaşların hayalleriyle oynuyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Ticaret Bakanlığı’nın Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi’nde kaydı olmayan sözde gayrimenkul firmaları başka sitelerdeki yüksek fiyatlı evlerin fotoğraflarını kendi portföyleri gibi sunup fiyatları düşük tutarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor. İzmir'in Buca ilçesinde de bu tarz ilanlarla vatandaşların hayalleriyle oynanıyor. Söz konusu ilanlara kanıp gayrimenkul alımı yapmak isteyen vatandaşlar, ilanlarda gördükleri evlerle hiçbir benzerlik göstermeyen çeşitli sıkıntıları olan evlerle karşıya karşıya kalıyor.

Buca’da dört-beş firmanın sahte ilanlarla vatandaşları kandırmaya çalıştığını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, söz konusu ilanlarda yer alan özellikteki dairlerin fiyatlarının 1 milyon TL ve üzeri seviyede olabileceğini belirtti. Bozbay, ilanlarda yer alan fiyatlara ancak kot 2’de veya içi çok harap, çeşitli sıkıntıları olan dairelerin olabileceğini söyledi.

Bozbay, vatandaşları uyardı

Vatandaşların bu tip ilanlara kanmaması gerektiğini ifade eden Adnan Bozbay, ev almayı düşünen vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Bozbay, “Gayrimenkul alımlarında vatandaşlarımız öncelikle aracı kuruluşlara çok dikkat etmeli. Vatandaşlarımız ilanı vereni sorgulanmalı, güvenilirliğini araştırmalı. İlanı verenin ne kadar süredir piyasada olduğuna dikkat edilmeli. Genelde bu firmalar 2-3 senelik firmalar oluyor. Satıcı firmanın Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi(TTBS)’nde kaydı olup olmadığına bakılmalı. Bu sistem üzerinden firmanın sertifikasnını olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir. TTBS olmak demek aynı zamanda bir Odaya kayıtlı olmak demek. TTBS’deki bir firma, ya İzmir Ticaret Odası’na ya da İzmir Emlak Komisyoncuları Odası’na kayıtlıdır. Ev alırken yapılan sözleşmelere dikkat edilmeli. Gayrimenkul alışverişlerinde tüketiciyi koruyan sözleşme örneklerini biz İZTO’nun sitesinde yayınladık. Vatandaşlarımız hangi şartlarda kapora verilmesi gerekir, hangi şartlarda alım satım sözleşmesi yapılacağı bilgisine rahatlıkla ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.