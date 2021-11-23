Üçyol-Buca Metrosu için bir adım daha atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ikinci kredi sözleşmesi Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzalandı. Başkan Soyer, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu’nun sadece metro ve altyapı yatırımı olmadığını belirterek, “Yatırımlarımız, ülkemizin bu çok zor döneminde aynı zamanda iş demek, aş demek, İzmir ekonomisinin nefes alması demek. Türkiye’nin bu zor ekonomik gündeminde 125 milyon Euro’luk proje finansmanına imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ardından Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile de 125 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı. Hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye sahip 125 milyon Euro tutarındaki dış finansman sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro ve AFD Balkanlar, Ortadoğu, Asya Direktörü Philippe Orliange tarafından imzalandı.

İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransız Kalkınma Ajansı'nın Balkanlar, Ortadoğu ve Asya Direktörü Philippe Orliange, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanı Övünç Özgen, Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Emilie-gang Huang, AFD Kentsel Gelişim Kıdemli Proje Yöneticisi Ali Doğan Şalva katıldı.

“Şehrin altyapı ihtiyaçlarını kararlılıkla çözüyoruz”



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in merkezi kaynaklardan son derece az yatırım aldığını, buna karşın, şehrin altyapı ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla çözme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı. Böylesine zor bir dönemde dahi, İzmir tarihinin en büyük ve en önemli projesi Buca Metrosu ve diğer projeler için uluslararası finansal kalkınma kuruluşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün, şehrimizin en önemli yatırımı Buca Metrosu’nun gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğu içindeyim. Hem ülkemiz hem de dünya genelinde yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen bu büyük finansmanın belediyemiz tarafından çok uygun koşullarda sağlanması, dünyanın İzmir’e duyduğu güveninin bir göstergesidir. Buca Metro Projesi’nin yapım ve inşaat kısmı kapsamında bilindiği üzere geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 Milyon Euro tutarında bir dış finansman sözleşmesi imzalamıştık. Şimdi de Fransız Kalkınma Ajansı ile Hazine garantisiz 125 Milyon Euro tutarında 4 yıl anapara geri ödemesiz dönem dahil toplam 12 yıl vadeli finansman sözleşmesi imzalamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Buca’nın ulaşım sorununa çözüm



Projenin yalnızca şehrin en kalabalık ilçesi Buca’nın trafik sorununu kökten çözmekle kalmayacağını, projenin istihdam, eğitim ve tüm temel hizmetlerin gerçekleştirilmesine katkı koyacağını aktaran Soyer, “Doğayla uyumlu, düşük karbonlu ulaşımın teşviki ile hava kirliliğini azaltarak İzmir’in yaşam kalitesini artıracak. AFD ile Belediyemiz arasında 112.4 milyon Euro, IZSU Genel Müdürlüğümüz arasında 49.8 milyon Euro tutarında olmak üzere toplamda 162.2 Milyon Euro sözleşme imzaladık. Bugün imzalayacağımız 125 milyon Euro tutarındaki kredi sözleşmesiyle beraber toplamda 287.2 milyon Euro’luk işbirliği yapmış olacağız. Ülkemize böyle yüksek tutarlı dış yatırımı getirmiş olmamız çok kıymetli. Çünkü bu yatırımlar, sadece metro ve altyapı yapmak anlamına gelmiyor. Yatırımlarımız, ülkemizin bu çok zor döneminde aynı zamanda iş demek, aş demek, İzmir ekonomisinin nefes alması demek” diye konuştu.

2022 yılı başında kazma vurulacak



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu’nun inşaat ihalesinin yapıldığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, “15 Aralık gibi ihale sonucunu açıklamayı planlıyoruz. Ocak’ın ilk günlerinde hep beraber temel atmanın gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

“İki ülkenin neler yapacağına örnek teşkil edecek”



AFD'nin katılımıyla Fransa'nın bu projeyi desteklemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, “Bu proje öncelikle, her yaştan, cinsiyetten, sosyo-ekonomik statüden ve fiziksel yetenekten şehir sakinlerinin güvenilir, erişilebilir ve kapsayıcı bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlayacağı için sosyal açıdan faydalı bir projedir. İkinci olarak, şehir sakinlerinin üniversiteler, sağlık tesisleri ve dinlenme alanları gibi önemli ilgi noktalarına daha sorunsuz ve verimli bir şekilde erişimini artıracak ve dolayısıyla önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacaktır. Üçüncüsü, Buca Metrosu, iklime zararlı karbon emisyonlarını azaltarak İzmir'in karbon ayak izi hedeflerine ve halk sağlığına zararlı diğer atmosferik kirleticileri azaltarak İzmir'in hava kirliliği hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır. Kısacası bu proje, kurumlarımız uyum içinde çalıştığında iki ülkenin neler başarabileceğine her yönüyle örnek teşkil eden bir projedir. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, umarım yakında bu kalitede projeler geliştirmek için daha fazla fırsatımız olur. Ankara'daki Fransız Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Fransız Başkonsolosluğunun daimi desteğine güvenebilirsiniz" dedi.

“İzmir en önemli partnerlerimizden biri”



Fransız Kalkınma Ajansı'nın Balkanlar, Ortadoğu ve Asya Direktörü Philippe Orliange, dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamayı tercih ettiğini anımsatarak, “Türkiye hızla kentleşiyor. Bu nedenle alt yapıdan üst donanıma kadar çok sayıda yatırım ihtiyacı ortaya çıkıyor. İzmir en önemli partnerlerimizden biri. Bu İzmir'de hayata geçirdiğimiz beşinci kredi sözleşmemiz. Hazine garantisiz sözleşme imzalıyor olmamız, AFD için İzmir'in finansal gücünü gösteriyor” dedi. Raylı sistem yatırımlarının küresel iklim mücadelesi için önemine değinen Orliange, “İklim mücadelesi hem Türkiye hem de dünya için önemli bir adım. Sayın Başkanın da son derece dikkat çekici bir konuşma yaptığı Glasgow Zirvesi sonrasında bu projenin hayata geçiyor olması çok değerli. 4 milyon nüfusu aşkın bir şehrin belediye başkanlığı görevini yürütmek nasıl bir şey tahmin edemiyorum. Bu anlamda yapmış olduğunuz sosyo-kültürel yatırımlar, güçlü ekonomi politikası yönetiminiz ve Fransa ile kurmuş olduğunuz güçlü diplomasi için sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

490 milyon Euro’luk dış finansman



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer Üçyol –Buca Metro hattı için Temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon Euro’luk dış finansman sözleşmesi imzaladı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşması imzalandı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırıldı.

Güçlü kurumsal yapı



Soyer, törende gazetecilerin sorularını da yanıtladı.31 Mart 2019’da göreve geldiğinde belediyenin 790 milyon Euro dış borcunun bulunduğunu kaydeden Tunç Soyer, “Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve şirketlerimizin 31 Mart 2019’da göreve geldiğimizde 790 milyon Euro dış borcu vardı. Bu 2021 Ekim sonunda 923 milyon Euro'ya çıktı. Yani döviz cinsinden toplamda yüzde 17’lik bir borçlanma söz konusu. Ama aynı dönemde 351 milyon Euro da borç ödemesi yaptık. Bu üstelik pandeminin ve depremin yaşandığı dönem. Bunları şunun için söyledim; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok emniyetli, güvenli bir bütçesi var. Bu 20 yıldır aslında hayatın ve siyasi konjonktürün getirdiği bir dirençlilik, kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi. Koşullar ne olursa olsun yıkılmamak, kenti geliştirmeye ve ileri taşımaya devam etmek iradesi ve bununla ilgili oluşmuş kurumsal yapı. Dolayısıyla tabii ki etkileniyoruz. 2019 Mart sonunda 6.24 TL olan Euro, 18 Kasım 2021 tarihinde 12.34 TL. Arada yüzde 97’lik bir artış var” dedi.

İftihar ediyorum



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kur artışı nedeniyle 3,1 milyar liralık ek bir borç yükünün söz konusu olduğunu belirten Soyer, “Euro cinsinden baktığımızda da yüzde 17’lik bir artışla sürdürülebilir ve istikrarlı bir borç tablosu var. Özetle bütün bu tabloya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen bunu sürdürmeyi başaran bir kurum olarak hem çalışma arkadaşlarımla hem de kurumun güçlü yapısıyla iftihar ediyorum. Zaten başka türlü olsaydı bugün bu imzayı atıyor olmazdık. Bugün bu imzayı atabiliyorsak bu karşılıklı güvenin yarattığı bir eser. O nedenle bir tedirginliğimiz ve korkumuz yok. Geleceği daha güzel inşa edebilecek şekilde yürüyoruz” dedi.

Sürücüsüz hizmet verecek



İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak olan hattın uzunluğu 13.5 kilometre olup 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Çalışmaların imalatların başlamasının ardından dört yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.