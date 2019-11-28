Uğur Yüce'ye anlamlı ödül

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezler Platformu (ÜSİMP ) Onur Ödülü'ne layık görülen EBSO geçmiş dönem başkanlarından Uğur Yüce, ödülü Ege Bölgesi Sanayi Odası'na atfederek "Arkamızda EBSO gibi bir kurum ve Yusuf Vardar gibi bir hocamız olmasaydı, bugünlere gelemezdik" dedi.

ÜSİMP, bu yılki onur ödülüne Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 1989-1992 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce'yi layık gördü. Yüce, Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliği vizyonunun oluşumuna, işbirliği ortamının gelişimine ve yaygınlaşmasında uzun yıllardır yaptığı özverili, özgün çok yönlü ve etkin katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü. 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın elinden ödülünü alan Yüce, "Bugün hayatımın en onurlu günlerinden birini yaşıyorum. Yapılan işler ve edinilen başarılar bireysel olamaz. Esasen burada onurlandırılan ve ödüllendirilen arkamızdaki güçtür. EBSO'daki görevim sırasında Ege Üniversitesi rektörlüğünden ayrılmış, TÜBİTAK Bilim Kurulunda büyük emekleri olan ve 1980-1989 yılları arasında EBSO Genel Sekreteri olarak görev yapmış, rahmetli ve sevgili hocam merhum Prof. Dr. Yusuf Vardar 'ın bizleri eğitmesi ve yönlendirmesi, arkamda Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi köklü bir kurumun desteği olmasaydı, üniversite – sanayi işbirliğinin tesisi de mümkün olmazdı. " dedi.

İzmir YüksekTeknoloji Enstitüsü'nün kuruluşundaki meşakkatli süreçte emeği geçen merhum Prof. Dr. Erdal Saygın'ı da bu vesileyle andığını dile getiren Yüce, " Bugün burada, sizlerin huzurunda, değerli hocalarımı rahmetle ve minnetle yad ediyorum, layık görüldüğüm ödülü hem kurumum Ege Bölgesi Sanayi Odası hem de değerli hocalarım adına alıyor ve bir onur kabul ediyorum. Süreçte emeği geçen herkese ve ödül jürisine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.