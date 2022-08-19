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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İzmir'de

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İzmir'de
19 Ağustos 2022 Cuma 14:10

Ukrayna'dan yola çıkan, 11 bin 730 ton mısır yüklü, Barbados bandıralı gemi 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi.

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan, 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Bandırma Limanı'ndan ayrılan, Barbados bandıralı 'Fulmar S' isimli gemi, geçen günlerde Odessa yakınlarındaki Çornomorsk Limanı'na ulaştı. Burada yapılan mısır yüklemesinin ardından 'Fulmar S', 13 Ağustos'ta Türkiye'ye doğru denize açıldı. 11 bin 730 ton mısır yüklü olan, 139 metre uzunluğundaki 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi. Geminin 3 gün limanda kalacağı, Ukrayna'dan getirilen mısırların da Alsancak Limanı'nda boşaltılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #mısır #izmir
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