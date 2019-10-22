Ülkemizi kadınlarımız aydınlığa çıkaracak

Kırk dört kadın derneğini çatısı altında birleştiren ve sağlanan bu dayanışmayla kadının sosyal, siyasi ve ekonomik statüsünü iyileştirmeye çalışan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u konuk etti. Başkan Batur, Türkan Saylan Kültür Merkez'inde, İKKB'ye bağlı kadın derneklerinin başkanlarını bir araya getiren toplantıya katıldı.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter toplantının açılışında konuşmasında, "Bizimle birlikte yol yürüyen bir belediye başkanımız olduğu için çok mutluyuz" sözleriyle başladı. Konak Belediyesi bünyesinde kurulan Sivil Toplum Kuruluşları Birimi sayesinde belediyeyle kesintisiz iletişim içerisinde olduklarını vurgulayan Serter, "Konak Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarından sorumlu birimi, kadınlar adına bizi aradı. Hemen toplantılara başladık. Yetmedi, bizim yaptığımız toplantılara da katıldılar. Böyle bir belediyeye sahip olmak, biz aramadan bizi aramaları çok değerli" dedi.

İki önemli gün

Sivil toplum örgütleriyle her zaman bir arada çalışıp, proje üretmeyi önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduğunu ve Konak Belediyesi'nin de yeni dönemde böyle çalıştığını vurgulayan Başkan yaklaşan iki önemli tarihe dikkat çekti. 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunu anımsatan Batur, bu tarihten sadece 10 gün sonra, 5 Aralık'ta ise Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden birinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıldönümünün kutlanacağına dikkat çekti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın şiddete kurban gidiyor. Okutulmayan kız çocuklarımız, karşımıza çocuk gelinler olarak çıkıyor! Şimdi geçmişe bakınca, ülkenin büyük bir liderle nasıl hızlı yol aldığını hatırladıkça, bugün yaşadığımız karanlık daha sarsıcı görünüyor! Ama içimizi karartmayacağız; çünkü buna hakkımız yok. Ülkemizi içinde bulunduğu durumdan çıkarmak, daha güzel günlere taşımak hepimizin görevi... Ülkemiz daha aydınlık günlere uyanacaksa bunda sizlerin, kadınlarımızın payı büyük olacak; ben buna yürekten inanıyorum."