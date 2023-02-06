Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu acilen toplandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu acilen toplandı. Toplantıda "Hızlı bir umut hareketi başlatıyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm İzmir’in gücünü birleştirerek olabildiğince güçlü bir yardım oluşturmayı düşündüklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen, vefat ve yaralıların olduğu depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyeleriyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya gelerek deprem bölgesine yapılan ve yapılacak yardım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıda İzmirlilere çağrıda bulunarak tüm bağışların Gaziemir Fuar İzmir'e yapılacağını belirtilirken katılımcılardan da “askıda ev” ve tüm yazlıkların depremzedelere açılması önerileri geldi. Toplantıda ayrıca, İzmir’deki vatandaşların depremzedelere evlerini açmaya hazır olduğu dile getirildi.

"1 Kira Bir Yuva" kampanyası başlatılacak

Toplantıda ilk yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir yandan AFAD’la koordinasyonumuzu sürdürüyoruz bir yandan da sivil toplum olarak neler yapabilirizi düşünüyoruz. Acil gitmesi gereken malzemeler var. Çok acil olarak çadır, battaniye, ısıtıcı ve konteyner ulaştırmamız lazım. Bu acil ihtiyaçları askeri kargo uçağıyla AFAD aracılığıyla gönderdik. Ayrıca 230 kişilik bir yolcu uçağı da birkaç saat içerisinde burada olacak. Onunla da acil bölgelere göndereceğimiz arama kurtarma ekipleri ve acil ihtiyaç olunan malzemeleri göndereceğiz. Bunun yanında hazırlayıp gönderdiğimiz 3 bin kişilik aş evinin yanında 9 bin kişilik mobil aş evimizi de yola çıkardık. İzmir depreminde yaşadığımız bir kampanya vardı ‘1 Kira Bir Yuva’ diye. Oradaki vatandaşlarımız içinde bu kampanyayı başlatacağız. Ayrıca Bizİzmir üzerinden ilk adımda battaniye, uyku tulumu ve bir kişilik yemek bağışı alıyoruz. Maddi bağış almıyoruz sadece bu şekilde olacak. Bunların yanına giyim ürünleri ve başka malzemeler de olacak” dedi.

“Bir seferberlik başlatmayı düşünüyoruz"

İzmir’den bağışçı olmak isteyenlere ilişkin de yol haritasını açıklayan Soyer, gönüllüler için de uyarıda bulundu ve “Adana’yı lojistik koordinasyon merkezi olarak değrlendiriyoruz. Hem büyük depoları var hem de bölgeye en hızlı ulaşım yeri. İzmir’den gidecek kampanyayı depolayacağız mı alan da İZFAŞ fuar alanımız olacak. İzmirli vatandaşlarımız şimdiden yardımları ulaştırmaya başladılar İzmir bu deprem sırasında büyük bir dayanışma örneği göstermişti. Şimdi de buna ihtiyacımız var. Ortada çok ağır bir tablo var. Dolayısıyla bu kampanya ve seferberliği büyütmek zorundayız. Şu an bir mobil ameliyathanemiz hazır yola çıkarıyoruz. Bu hareketin adına Uut Hareketi dedik. Acil olabileceğini düşündüğümüz ihtiyaçlar var. Jeneratör, araç üstü jenaratörü, odun obası, çamaşırhane, deniz yoluyla ulaşımı bir seçenek olarak da düşünebiliriz. Kızılay’a görüştük ve onlardan geri dönüş bekliyoruz. Bir seferberlik başlatmayı düşünüyoruz ama onlardan adım yanıt gelmeden adım atmayacağız. Gönüllü çalışmak isteyenler olacaktır. Mutlaka AFAD’a yönlendirin. Bunun dışında bir gönüllü katılımı doğru olmaz” diye konuştu.

"Hızlı bir umut hareketi başlatıyoruz"

Büyükşehir tarafından maddi bağış toplanmayacağına dikkat çeken Soyer, “Büyükşehir olarak maddi bağış kampanyası yapmayacağız. Sadece ihtiyaçların alımı üzerinden kampanya yürüteceğiz. Deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda da bu kampanyayı büyüteceğiz. 1 Kira 1 Yuva ile de bir kira rakamı belirleyip yarın açıklayacağız. Bağışçılarımızı da en azından 3-4 aylık kira bedelini karşılamaya davet ediyoruz. Ayrıca bölgedeki otellerden de fiyat alıyoruz ve yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımızın en azından 21 haftalık süreyi otellerde konaklayarak geçirmesi için adım atıyoruz. Ayrıca 5 karavan WC de yola çıkıyor. İZBB’de operasyondaki koordinatörümüz Genle Sekreterimiz Barış Bey’dir. Bütün mesele ulaşacak yardımların koordinasyonunda bitiyor. Yardım zayiatını ve israfını engellemek için tek bir merkezden tüm yardımları koordine edeceğiz. Bir yandan AFAD üzerinden yapacağımız çalışmalar bir yandan da sivil toplum ve yerel yönetimlerle yapacağımız çalışmalar var. Biz bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Hızlı bir umut hareketi başlatıyoruz. Battaniye, ısıtıcı, bot, mont ve temizlik malzemelerinin çok acil ulaştırılması gerekiyor. Tüm İzmir’in gücünü birleştirerek olabildiğince güçlü bir yardım oluşturmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük bir felaket

Toplantıda İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise "Büyük bir felaket yaşadık. Elimizdeki ilk bilgiler olayın büyük olduğunu gösteriyor. Acımız sonsuz. Hayat devam ediyor ve bundan sonra görevliyiz. Bunu yerine getirmek için buradayız. Burada bizim bütün Anadolu yerlerinden farklı konumumuz var. Çok yakın zamanda bu felaketi yaşadık ve önemli deneyimler kazandı. Bu deneyimleri vatandaşlarımızın hizmetine sunma zamanıdır" dedi.