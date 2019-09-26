Ülkü Ocakları'ndan kadına şiddete karşı proje

Son zamanlarda artarak devam eden kadına şiddet olaylarına karşı İzmir Ülkü Ocakları konuyla ilgili faaliyet ve eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Asena birimi ve hukuk biriminin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında; kadınların aile içi şiddet, çalışma hayatındaki baskı, psikolojik şiddet, rahatsız etme ve taciz hususları dahil olmak üzere hukuki çözümlere ulaşabilmesi amaçlanıyor.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nin tensipleri doğrultusunda oluşturulan proje için İzmir Ülkü Ocakları başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, "Kadına yönelik duyarlılığın ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların artmasina rağmen kadına şiddet azalmadığı gibi aksine artarak devam etmektedir. Çözüm metodu olarak ithal ve pansuman yöntemlerin kullanılıyor olması en temel hata olarak göze çarpmaktadır. Kadim Türk kültürü esas alınarak hazırlanan projenin ilk adımı olarak Türk tarihinde kadının yeri konulu bir dizi bilinçlendirme paneli ve atölye çalışması düzenlenecek" diye konuştu.

Siyasette ve sivil toplum teşekküllerinde çokça konuşulan "kadın kotası" konusunda da fikirlerini ifade eden Hastürk; "Türk kadını belli bir kotaya ve alana hapsedilmemelidir. İlla bir kota aranıyorsa Cenab-ı Allah yaradılış itibariyle kotayı belirlemiştir. Ocağımızda ne kadar erkek mensubumuz varsa bir o kadar da kadın mensubumuz olmalıdır." dedi.

İzmir Ülkü Ocakları hukuk birimi yöneticisi Avukat Doğukaan Türkücü, İzmir Barosu adli yardım birimleri ile sıkı bir iletişim kurulacağını hukuki yardım ve refakat hususunda çok hassas davranılacağını ifade ederken Asena birimi yöneticisi Melek Soyubitmez; kadının Türk ve İslam kültüründe mukaddes yerinin altını çizerek psikolojik destek verme bağlamında oluşturulacak çalışma grubunda birçok uzmanın yer alacağını söyledi.