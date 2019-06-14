Umut ararken umut oldu

Kiraz ilçesi'nde diyaliz tedavisi gören ve böbrek bekleyen Serkan Gördes'in rahatsızlanarak beyin ölümünün gerçekleşmesiyle, karaciğeri organ bekleyen bir başka hastaya nakledildi.

Kiraz'da, böbrek nakli beklerken geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Serkan Gördes, organıyla Malatya'daki bir hastaya umut oldu.

2 yıldır diyalize tedavisi gören ve böbrek nakil bekleyen ve 4 Haziran'da aniden rahatsızlanarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Gördes, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakıma aldırılmasından 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince, doktorları organ bağışı onayı için ailesiyle görüştü. Hayattaki tek yakını olan amcası Erkan Gördes'in organ bağışına onay vermesinin ardından alınan karaciğeri, askeri uçakla Malatya'ya gönderildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Ahmet Gökoğlu, böbrek nakli bekleyen hastanın organlarıyla bir hastanın yaşama tutulmasına vesile olduğunu söyledi.

Erkan Gördes de yeğeninin haftada 3 gün diyalize girdiğini belirterek, "Böbrek nakli olmayı hayal ederken kendisinin organı bir hastaya can oldu. Serkan'ın organları toprak olacağına başkasına şifa olsun. Ona dua etsinler." diye konuştu.