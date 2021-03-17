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UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO İzmir Tarih ve Liman Kenti İletişim ve Koordinasyon Ofisi, törenle açıldı. Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bölgenin kalıcı listeye girmesini sağlamak için çalışacaklarını söylerken Başkan Soyer de tarihi bir mirasa sahip olan İzmir'in bu değerlerini dünyaya göstereceklerini dile getirdi

UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi açıldı
17 Mart 2021 Çarşamba 16:07

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki İzmir Tarihi Liman Kenti'nin, daimi listeye girmesi yolunda bir adım daha atıldı. Basmane bölgesinde restore edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO İzmir Tarih ve Liman Kenti İletişim ve Koordinasyon Ofisi törenle açıldı. Açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ, TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kalkan, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, UNESCO İzmir Tarihi Alan Başkanı Abdülaziz Ediz ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı. Vali Köşger ve Başkan Soyer açılışı yapılan ofiste yürütülecek &c cedil;alışmalar hakkında bilgi aldı.

“Daimi listeye girmesi için çalışacağız”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada İzmir için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “İzmir çok zengin tarihi kaynaklar üzerinde yaşayan bir şehir. Tarihi geçmişi ve günümüzdeki ekonomik dinamizmi Türkiye'nin en önde olan illerinden birisi. Tarihi geçmişi itibariyle burası bir liman şehri. Liman şehirlerinin değişik karakteristik özellikleri var. Liman şehirleri çok kültürlüdür, ufku açıktır, dünyaya bakar. Dünyanın her tarafı ile iletişimi vardır. İzmir bütün bu karakteristik özellikleri taşıyor. Tarihin bütün evrelerinde de bu özellikleri taşıyan bir şehir. Çok kültürlü, çok katmanlı, tarihi zenginlikleri olan bir kent” dedi.
2023 yılında dosyayı oluşturup bu alanın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için çalışacaklarını söyleyen Vali Köşger, “Burası her şeyden önce yaşayan bir alan. Ticaretin kalbinin attığı bölge. Burayı çalışırken rehabilite etmek ve İzmir'e kazandırmak amacındayız. İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İZKA desteğiyle burayı İzmir ve Türkiye için bir zenginlik haline dönüştüreceğiz. Listeye girmesini sağlayacağız. Bunun için çalışacağız” diye konuştu.

“Çok güzel bir başlangıç”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kent açısından tarihi ve çok kıymetli bir an yaşandığı ifade etti. Kemeraltı'nın, İzmir'in kaldıracı olacak bir noktada bulunduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezi. Burayı Kalıcı Miras Listesi'ne aldığımız zaman İzmir'in bütün dünyadaki bilinirliği ve marka gücü çok daha büyümüş olacak. Paydaşlarımızla birlikte çalışmaktan çok gurur duyuyorum. İzmir'in bu kadar önemli bir mirasa sahip olduğunu bütün dünyaya gösterecek olmaktan dolayı da çok heyecanlıyız. Çok güzel bir başlangıç. Umarım 2023'te de sonunu getireceğiz” dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törenin ardından bölgedeki tarihi yapıları inceledi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı'ndan konusunda uzman 10 kişilik bir ekip, çalışmaları yürütecek. İlk etapta UNESCO ofisinde “alan yönetimi planı" hazırlanacak.

Etiketler; #unesco #izmir #tunç soyer #yavuz selim köşger
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