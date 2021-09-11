UNESCO Yolu'nda 7. Bisiklet Turu başladı

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 7.'ncisi Bergama ve Selçuk'ta düzenlenen törenle aynı anda start aldı

Bergama ve Selçuk olmak üzere 2 ayrı noktadan eş zamanlı başlayan tura Bergama'dan (Kızılavlu) 150, Selçuk'dan (Efes) 150 sporcu katıldı. Bergama ve Selçuk Belediyeleri ortaklığında, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle gerçekleşen tur, iki ayrı dünya mirasından Bergama ve Selçuk'tan sabah saat 10.00'da aynı anda başladı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19.00'da yapılacak törenle tamamlanacak olan UNESCO Dünya Mirası Bisiklet Turu, aynı zamanda İzmir'den UNESCO Dünya Mirası'na aday Smyrna için de farkındalık oluşturup, destek verecek.

"BERGAMA'MIZIN EŞSİZ TARİHİ VE ZENGİNLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Turun Bergama ayağı, Kızılavlu'da toplanma, kahvaltı ve açılış töreni ile başladı. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir'in en önemli iki kadim şehri Bergama ve Selçuk'dan başlayan bu farkındalık organizasyonuna dikkat çekti. Bergama'nın zengin ve eşsiz tarihi için harekete geçtiklerine işaret eden Başkan Koştu, "Sevdamız da hedeflerimiz de büyük. Tarih-Turizm-Tarım-Teknoloji ile daima Bergama'da ileri gitmek tek gayemiz. Bu yıl 7.'ncisi düzenlenen Bergama'dan 80 Km'lik Unesco Dünya Mirası Yolu'nda Bisiklet Turu'nun startını verdik. Güvenli ve keyifli bir parkur diliyorum. Bugün burada yaptığımız bu etkinlik UNESCO Dünya Mirası Yolu'nda Bergama'mız, Selçuk'umuz ve İzmir'den yeni adayımız Smyrna için farkındalık oluşmasında etkin bir rol oynayacaktır. Bu farkındalığa pedal çevirerek katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Tören sonrası start alan bisikletçiler Bergama şehir içerisinden geçerek İzmir Gündoğdu Meydanı'na kadar yaklaşık 80 km'lik güzergahta pedal basacaklar. Bisikletçilere Başkan Koştu'da Bergama çıkışına kadar pedal çevirerek eşlik etti. Saat 18.30 sularında İzmir Gündoğdu Meydanı'na ulaşacak olan Bergama ve Selçuk'dan gelen grup İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek tören ve etkinliklere katılacak. UNESCO Yolu'nda 7.'nci Bisiklet Turu İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle son bulacak.