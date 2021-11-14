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Üniversite öğrencileri Buca için proje üretti

Yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Buca, farklı bir etkinliğe imza attı. Buca Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda buluşan 60 üniversiteli genç, Buca için beyin fırtınası yaptı. Çapraz durum sentezi yöntemiyle 12 farklı alanda proje üreten gençler, Buca’nın geleceğine katkıda bulundu

Üniversite öğrencileri Buca için proje üretti
14 Kasım 2021 Pazar 09:03

Buca Belediyesi ve Bucamar ortaklığında “Cross Case” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılmak isteyen üniversite öğrencileri motivasyon mektuplarıyla beraber öz geçmişlerini hazırlayarak başvuru yaptı. Sınırla sayıda katılımla gerçekleştirilen etkinlik için başvuru yapan öğrenciler arasından alanında en başarılı 60 genç seçildi. Daha sonra, Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen gençler, “Buca’yı nasıl daha iyi bir hale getiririz” sorusuna cevap aradı.

Çapraz durum sentezi anlamına gelen “Cross Case” yöntemiyle genç beyinler fikir alışverişi yaptı. Toplam 12 başlıkta proje üreten üniversitelilerin performansları ise parmak ısırttı.  
 

Etiketler; #buca #buca belediyesi #buca üniversiteliler
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