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Üniversiteli Simay'dan acı haber!

İzmir'de yolcu minibüsünün çarptığı 26 yaşındaki Simay Karadumanlı hayatını kaybetti

Üniversiteli Simay'dan acı haber!
07 Nisan 2021 Çarşamba 11:42

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan Ö.A. yönetimindeki minibüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Simay Karadumanlı'ya çarptı.

Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadumanlı'yı hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Simay Karadumanlı'nın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #izmir #bayraklı #trafik kazası #bayraklı kaza #minibüs kaza #simay karadumanlı
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