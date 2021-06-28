Ünlü YouTuber, Visitİzmir ile İzmir'i keşfedecek

YouTuber ve Blogger Emre Durmuş, Visitİzmir mobil uygulaması ile İzmir’i keşfediyor. Emre Durmuş, karavanıyla çıktığı yolculuğunda altı gün boyunca Visitİzmir yardımıyla şehrin farklı noktalarını gezecek, mobil uygulamadaki haritalar üzerinden kendi rotasını oluşturacak. Emre Durmuş, yolculuğu boyunca Youtube ve Instagram kanallarından paylaşımlar yaparak İzmir’in turizm markalarını geniş kitlelerle buluşturacak

Dünyanın dört bir yanından gezi hikâyelerini paylaşan Emre Durmuş, gittiği yerlerin güzelliklerini fotoğraf ve videolarla gözler önüne sererken, meraklılarına faydalı seyahat ipuçları da veriyor. Emre Durmuş İzmir yolculuğunda şehrin tarihini, kültürünü, mavi bayraklı plajlarını, gastronomisini, UNESCO mirası ve aday alanlarını gezerek, İzmir’in farklı güzelliklerini Visitİzmir ile deneyimleyecek. Yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan Emre Durmuş İzmir’de gezilecek başlıca yerleri anlatarak turistlere şehir hakkında fikir verirken, onlara deneyimleyecekleri farklı rotalar da sunuyor.

Emre’nin İzmir serüveninin tüm ayrıntılarını İzmir Vakfı’nın Visit İzmir Youtube kanalından ve izmir.zamani Instagram hesabından izleyebilirsiniz. Emre Durmuş’un İzmir yolculuğu, kendi Youtube kanalı ve Yolgünlükleri Instagram hesabında da yer alacak.

Visitİzmir nedir?



İzmir Vakfı koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Sun Express’in ortaklığıyla hayata geçirilen Visitİzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji (eski adıyla Ünibel) tarafından tümüyle yerli yazılımla hazırlandı.

2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı Visitİzmir mobil uygulaması, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor.

Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Visitİzmir uygulaması ile kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor.

Altın Örümcek Ödüllü Visitİzmir



Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması’nda Visitİzmir, “Kamu Kurumu” kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.