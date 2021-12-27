Üretici kadınlar yılbaşı kermesinde buluştu

Üretici kadınlar, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu bünyesindeki “Ben Yaptım” projesi kapsamında el emeği ürünlerini Yılbaşı Kermesi organizasyonu ile sergiledi

FATİH ÖZKILINÇ- Bir şeyler üretebilen ama satışa sunamayan, sunacak kanal bulamayan, para kazanamayan kadınları toplamak, bulmak ve e-ticaret ile ürünlerini satışa sunmalarını sağlayabilmek amacıyla geliştirilen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu bünyesindeki “Ben Yaptım” projesi kapsamında kadınlar el emeği ürünlerini Yılbaşı Kermesi organizasyonu ile sergiledi. 21-26 Aralık 2021 tarihlerinde arasında Park Bornova Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen kermeste TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Sektörler Arası Komitesi üyeleri de alışveriş yaparak üretici kadınlara destek verdi.