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Üretici kadınlar yılbaşı kermesinde buluştu

Üretici kadınlar, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu bünyesindeki “Ben Yaptım” projesi kapsamında el emeği ürünlerini Yılbaşı Kermesi organizasyonu ile sergiledi

Üretici kadınlar yılbaşı kermesinde buluştu
27 Aralık 2021 Pazartesi 10:48

FATİH ÖZKILINÇ- Bir şeyler üretebilen ama satışa sunamayan, sunacak kanal bulamayan, para kazanamayan kadınları toplamak, bulmak ve e-ticaret ile ürünlerini satışa sunmalarını sağlayabilmek amacıyla geliştirilen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu bünyesindeki “Ben Yaptım” projesi kapsamında kadınlar el emeği ürünlerini Yılbaşı Kermesi organizasyonu ile sergiledi. 21-26 Aralık 2021 tarihlerinde arasında Park Bornova Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen kermeste TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Sektörler Arası Komitesi üyeleri de alışveriş yaparak üretici kadınlara destek verdi.

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