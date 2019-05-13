Üretici kadınlardan Balçova'ya destek

Ege Bölgesi'ndeki sekiz şehirde kadın alanında ulusal, bölgesel ve yerelde çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin bileşeni olan Ege Kadın Buluşması Platformu temsilcileri Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı ziyaret etti.

Kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapan platform, Balçova'da var olan kadın hareketi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak için Başkan Fatma Çalkaya ile görüş alışverişinde bulundu.

Yetki ve karar mekanizmalarında kadın temsilini arttırmanın önemine değinen Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şengül Baysak "Bölgemizde bağımsız kadın örgütlerinin sayısını arttırmak, çeşitli alanlarda var olan kadın örgütlenmesini geliştirmek ve kadına yönelik şiddete karşı dayanışmayı artırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda kadın hareketinin çok güçlü olduğu Balçova'da bir kadın belediye başkanı ile çalışmak bizlere güç verecek" dedi.

Haklarımızı savunmalıyız

Kadın olmadan değişimin olmayacağına vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Kadın ne kadar bilinçli olursa, ekonomik açıdan ne kadar rahat olursa haklarını da o oranda savunabilir. Bunun yanında kadınların gelecek nesilleri yetiştirmek gibi bir misyonu da var. Bu nedenle kadınların daha fazla sosyal ve ekonomik hayatın içinde olması gerekiyor. Balçova'da Semtevleri ve Kadın Kooperatifi ile bu açıdan çok büyük bir yol kat ettik. Dayanışma ile tüm Türkiye'de kadınların daha güçlü olacağına inanıyorum. Kadın isterse har şeyin üstesinden gelir" diye konuştu.