Üreticiye destek toprağa bereket

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” vizyonu doğrultusunda küçük ölçekli üreticiye desteğini sürdürüyor. Karaburun’da 60 üreticiye 120 bin nergis çiçeği soğanı, Urla’da 11 üreticiye 150 kilogram salep yumrusu dağıtıldı

İzmir’de tarım ve hayvancılığı desteklemek, kooperatifleri güçlendirmek, kırsalda gelir getirici alternatif ürün üretimini teşvik etmek için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün Karaburunlu ve Urlalı üreticilerin yüzünü güldürdü. Nergisi ile ünlü Karaburun’da yıllar geçtikçe azalan nergis çiçeği üretimini arttırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan nergis çiçeği soğanı ile Urla’da salep yetiştiriciliğini başlatacak salep yumruları 71 üreticiye dağıtıldı.

Üreticinin yanındayız

Karaburun Küçükbahçe Köyü’nde başlayan nergis soğanı dağıtımına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, kooperatifi yöneticileri, muhtarlar ve köylüler katıldı. Burada üreticilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her daim üreticinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, “Bugüne kadar bahçesinde, tarlasında kısıtlı imkanlarla nergis üretimi yapan Karaburunlu köylü ve çiftçilerimize sağladığımız bu destek ile üretim imka nlarını genişletip aile ekonomilerini büyütmeyi hedefliyoruz. Urla’da salep yumrusu dağıtarak üreticilerimiz için gelir getirici alternatif bir ürün yetiştiriciliğini başlatıyoruz. Üreticilerimizin hak ettiği bir yaşamı yaşamaları en büyük isteğimiz. ‘Başka bir tarım mümkün’ diyen Başkanımız Tunç Soyer’in destekleri her zaman yanınızda olacak” dedi.

Başkan Soyer’e teşekkür

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ‘Başka bir tarım mümkün’ diyerek yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu sözünün arkasında durduğunu belirterek, “Bugün nergis soğanı almayan üreticilerimize dağıtım yapılıyor. Büyükşehir’in desteği ile inşallah yıllar önceki nergis üretimindeki performansımıza kavuşuruz. Büyükşehir’i yanımızda görmek çok güzel” diye konuştu.

Güçlükleri aşacağız

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, tüm ilçelerde yüz tarımsal kalkınma kooperatifi olarak hizmet verdiklerini belirterek, “Pandemi bize dayanışmanın, birbirimize güvenmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Doğanın bize bütün verdiği nimetler Karaburun’da birleşmiş. Ürünlerinizi hiç çekinmeyin Köy-Koop’a ulaştırın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanınız Tunç Soyer ile Karaburun Belediye Başkanınız İlkay Girgin Erdoğan’ın da desteği yanınızda. Bu işi başarabilir, yerelde üretim ve tüketimle pandemi sürecince yaşadığımız sıkıntıların hakkından gelebiliriz” dedi.

Küçükbahçe Köyü’nden başlayan nergis soğanı dağıtımı Eğlenhoca, Kösedere, Mordoğan, Parlak, Salman ve Sarpıncık köylerinde devam etti. 60 üreticiye 120 bin nergis soğanı dağıtıldı.

Üretici sayısı 124’e ulaştı

Binlerce yıldır Karaburun’un bereketli yamaçlarını süsleyen nergis üretimi, nergis soğanı sineği, nematod gibi çeşitli hastalıklar ve zararlılar nedeniyle yarı yarıya azalınca Büyükşehir Belediyesi kolları sıvamı, ilçede azılan nergis üretimini artırmak için geçtiğimiz yıl Karaburunlu Bozköy, İskele, Saip, Tepeboz ve merkez mahallerindeki 64 üreticiye 317 bin 500 adet nergis soğanı dağıtıldı. Eylül ayında tüm dikimleri tamamlanan nergis soğanları kış başında hasat edilmeye başlamış, nergis çiçekleri 26 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Karaburun Nergis Festivalinde İzmirlilerin beğenisine sunulmuştu. Büyükşehir nergis yetiştiriciliği yapan üreticilerin bahçelerinde toprak analizi yapıyor, gübreleme tavsiyesinde bulunuyor, bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Tüm üreticilere dikim, bakım, hasat konularında zirai mühendislik desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmeye devam edecek.

Urla’da ilk etap

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Urla’da 6 dekarlık arazide başlayacak salep yetiştiriciliği önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacak. Bu projeyle bölgede katma değeri yüksek tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve nesli tükenmekte olan salep üretiminin yarımada yöresinde canlanması sağlanacak. Yörede salep üretiminin yaygınlaşması, köy ve aile bütçelerine önemli kazançlar sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dikim, bakım, hasat ve kurutma yöntemleri konusunda üreticilere destek verecek. Eylül, ekim aylarında araziye dikilen salep yumruları kış boyunca gelişecek, nisan ayında hasat edilebilecek.

Urla’da salep dikimi heyecanı

Karaburun’un ardından Urla Barbaros Köy Meydanı’nda Barbaros ve Birgi köylerinde yaşayan ve salep üretimine başlayacak 11 üreticiye 150 kilogram salep yumrusu dağıtıldı. Urla Belediyesi’ne de belediyeye ait arazilerde salep yetiştiriciliğinin başlaması için 20 kilogram salep yumrusu teslim edildi. Dağıtım programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Başka bir tarım mümkün” sloganıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Yerel tohumlarımıza sahip çıkıyor, alternatif ürünlerle ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Urla’da arıcılık, küçük baş hayvancılık ve çilek üretimini destekledik. Şimdi de salep üretimini yaygınlaştıracağız. Burada doğal olarak yetişen ancak kaybolma sürecinde olan salep üretimini teşvik ederek üreticinin lokmasını büyüteceğiz” dedi.

Urla Barbaros Köyü Muhtarı Barbaros Ersan, “Sağolsun Büyükşehir bize destek verdi. Şuanda 11 üreticimizle ilk adımı atıyoruz. Heyecanlıyız’ dedi. Konuşmaların ardından İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay üreticilere salep yumrusu dağıttı.

Üretici umutlu

Çiftçiliğin çok zor olduğunu ve zor dönemlerden geçtiklerini belirten Karaburunlu ve Urlalı üreticiler, “Sağolsun Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı bu ürünleri dikerek ek gelir elde edeceğiz. Büyükşehir’in desteği ile ayakta duruyoruz. Küçük üreticinin her zaman yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



