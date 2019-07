Urla, 93. yılını kutluyor

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'yı ziyaret edişi ile onurlandırmasının 93. yıldönümü Urla'da törenle kutlandı.

Bakan Oğuz, ilk günün heyecanını yaşadıklarını söyledi

Tören, Mermerli Çeşme'den Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Vekaleten Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Karabalık, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Urla halkı katıldı.

7 kez ziyaret etti

Her ülkenin kendine has özel, tarihi günleri olduğunu hatırlatan Başkan Oğuz, "Bugün de Urla için o tarihi günlerden biri. Bugün, Atamızın Urla topraklarını şereflendirdiği, biz Urlalıları onurlandırdığı tarih. Ne mutlu ki bizlere önderimiz ilçemize tam 7 kez ziyarette bulunmuştur. Atatürk'ün, Batı Anadolu'da Kuva-i Milliye hareketinin ilk kez alevlendiği Urla'ya ve Urlalılara verdiği kıymet bizler için çok önemli. Atamız, yapacağı yenilikleri her yerde olduğu gibi Urla halkına anlatmak istemiş, böyle bir devrimin daha verimli ve kalıcı olacağını düşünmüştür. Urla halkıyla bütünleşen Atatürk, Urla'nın desteğini en yüksek düzeyde almıştır. Urla halkı, Ata'mızın en değerli mirası olan Cumhuriyet'e ve ilkelerine sahip çıkmaya ilk günkü heyecan ile devam edecek" şeklinde konuştu.