Urla Belediyesi ve KalDer'den Ege'de bir ilk

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ile Urla Belediyesi arasında EFQM Avrupa Mükemmelik Modeli İyi Niyet Bildirisi imzalandı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Ege ve İzmir'de ilk kez EFQM Mükemmellik Modeli'ni bir belediyeye uyarlamaktan gurur duyduklarını söyledi. KalDer İzmir Şube Başkanı Senem Kılıç ise, atılan imzalarla belediyenin Avrupa standartlarında hizmet vermesi için çalışmalara başlayacağının taahhüt altına alındığını vurguladı.

Urla Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen EFQM Avrupa Mükemmelik Modeli İyi Niyet Bildirisi imza törenine KalDer İzmir Şubesi Başkanı Senem Kılıç ile Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un yanı sıra Urla CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur, KalDer İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Naile Göçen Çukurova, Kenan Doğan, Mustafa Şahingöz, Genel Sekreter Ebru İlikli ile Urla Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. İmzalanan "İyi Niyet Bildirisi" ile İzmir'in Avrupa Mükemmellik modeline uyum sağlayacaklarını söyleyen Başkan Oğuz, "Türkiye'de bir çok kentin belediyesi EFQM modelini benimseyip standartlarını yükseltti. Fakat İzmir, maalesef yeterli hız kazanamadı. Bu konuda ilk harekete geçen belediye olduğumuz için son derece mutlu ve gururluyuz" dedi.

Geleceğin Urla'sı için

Yaşamın her alanında kalite anlayışının önemli yer tuttuğunu belirten Oğuz, bireylerin kişisel gelişimlerinin yanında kurumların da kalite standartlarını yükseltmesi gerektiğine dikkat çekti. Urla gibi her geçen gün nüfusu artan ilçede kurumların da sorumluluğunun arttığını kaydeden Burak Oğuz, "Biz geleceğin Urlasını inşa etmek için yola çıktık. Hedefimiz Urla'yı her alanda yükseltmek, geliştirmek ve daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Bundan böyle benim gözümde Urlalıların hepsi birer Kalite Gönüllüsü'dür. KalDer mentorluğunda Avrupa standartlarında hizmet vereceğimizi taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

Sırada Büyükşehir var

KalDer İzmir Şube Başkanı Senem Kılıç ise, Ege Bölgesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de önce Urla'nın bu bildirgeyi imzalamasının önemini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ile de önümüzdeki günlerde benzer anlaşmayı imzalayacaklarını açıklayan Kılıç şunları söyledi: “Belediye bünyesinde verilen hizmetler kapsamında Avrupa standartlarında hizmet hedeflenmekte. Böylesi bir girişim İzmir'in incisi ve kalbi Urla'ya yakışırdı. Bu açıdan Urla Belediyesi'ni yürekten tebrik ediyorum. Umarım Urla ve Büyükşehir Belediyelerini kentimizdeki diğer ilçe belediyeleri de izler. Artık, Yıldızlar Ligi olarak isimlendirilen Avrupa Kalite Standartları'na yürüyüşe geçiyoruz”

Eğitim, denetim ve iyileştirme

Ulusal Kalite Hareketi kapsamında imzalanan İyi Niyet Bildirisi ile belediye personeline eğitimler verilecek. Böylece yönetimler değişse bile, belli kurallar ve hizmet anlayışı tüm birimlerde aynı şekilde devam edecek. Gelen bir şikayetin sisteme girilmesinden çözüme kavuşturulmasına kadar her aşaması takip edilebilir ve ölçülebilir olacak. Bir sorunun belirlenen sürede çözülmesi sağlanacak. Personel eğitimlerinin ardından belli sürelerde denetimler gerçekleştirilecek, görülen eksiklikler iyileştirilecek.