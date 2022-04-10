Urla Çeşmealtı’nda taşkın sorununun önüne geçecek proje başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla’da 10 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattının imalatına başladı. Zeytinalanı, Şirinkent, Denizli, Güvendik ve Balıklıova mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak bölgedeki taşkın sorununun önüne geçilecek

Kentin altyapı ağını, gelişen durum ve ihtiyaçlara göre yenileyen İZSU Genel Müdürlüğü, Urla’da yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırıyor. 10 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı imalatı yapılacak çalışma ile aşırı yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amaçlanıyor.

20 milyonun üzerinde yatırım

Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de hizmetlerini aralıksız sürdüren İZSU, Urla’da 2022 yıl sonuna kadar devam edecek bu projenin imalatlarını 20 milyonun üzerinde maliyetle tamamlayacak.

Kent genelinde 11 noktada yağmursuyu ayrıştırma çalışması sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, dirençli kent hedefi kapsamında 2019 yılından bu yana kent genelinde 196 kilometre yağmur suyu hattı yenileme ve imalat yaptı. Şu anda 11 noktada toplam 132 kilometrelik yağmursuyu ayrıştırma hattı imalatı ise devam ediyor. Son 3 yılda taşkınları önleyecek projeler için 378 milyon lirayı aşkın yatırım yapıldı.

