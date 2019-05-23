Urla'da 3 gaspçı yakalandı

Urla'da, kuyumcu M.A.E. ve eşi E.E.'yi evlerine girene kadar takip edip, su isteme bahanesiyle yanlarına yaklaşarak silah zoruyla gasp etmeye çalışan Bahar K. (21) ve Musa Ö. (19) ile onlara gözcülük yapan Erkan K. (31) yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen 17 Mayıs'ta, Cırmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar K. ve Musa Ö., Bülent Baratalı Bulvarı üzerindeki kuyumcu dükkanını kapatıp, yürüyerek evlerine giden M.A.E. ve karısı E.E.'yi takip etti. Kuyumcu çift evlerine varınca, Bahar K. ve Musa Ö. kendilerinden su istedi. Bu sırada Musa Ö., tabancasını çıkarıp M.A.E.'ye, Bahar K. da elindeki bıçağı E.E.'ye doğrulttu. E.E.'nin çantısını isteyen gaspçılara direnen M.A.E., Musa Ö.'nün bileğini ısırdı. E.E.'nin de bağırıp, yardım istemesi üzerine paniğe kapılan gaspçılar, koşarak uzaklaştı.

Kuyumcu çift, olayın ardından polise başvurup, şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp girişiminde bulunanların eşkallerini belirlerken, çevredeki güvenlik kameralarından Erkan K.'nin de onlara gözcülük yaptığını saptadı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.