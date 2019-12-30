Urla'da 40 kaçak göçmen yakalandı

Urla'da, yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkma hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Urla'da 40 kaçak göçmen yakalandı
30 Aralık 2019 Pazartesi 11:54

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İzmir - Çeşme Otoyolu Tatar mevkisindeki ormanlık arazide göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan operasyonda 27'si Afganistan, 5'i Suriye, 6'sı Kongo ve 2'si de Eritre uyruklu olmak üzere 40 göçmen, yasadışı geçiş hazırlığında yakalandı. Kimlik tespit işlemi sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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