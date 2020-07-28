Urla'da ateşler ölçüldü

Urla Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Urla'da ateşler ölçüldü
28 Temmuz 2020 Salı 14:53

Urlalı vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurban alışverişlerini yapmaları için çalışmalarını sürdüren Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşların ateşini ölçerek maske kontrolü yaptı.

Urla Garajının arkasında kurulan pazarda kurbanlıklarda kontrol edildi. Çadırları tek tek dolaşarak hayvanların küpelerini, sağlık durumlarını ve yaşlarını kontrol eden ekipler, bayram süresince de denetimlerini sürdürecek. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte kesim alanları gezilerek kurbanların kesileceği yerler kontrol edildi.

Vatandaşların hijyenik ortamda, sağlıklı kurbanlıklar almasını sağlamak için durmadan denetimler yapacaklarını belirten Zabıta Ekipleri; “Vatandaşlarımızın da burada görevlilere, belirtilen hijyen kurallarına ve tedbirlere uymasını istiyoruz. Kurban Bayramını ülke olarak sağlıklı ve sıkıntı yaşamadan geçirmeyi diliyoruz” dedi.

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