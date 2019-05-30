Urla'da 'Birlik' iftarı

Urla'nın kamu yöneticileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri Urla Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Tasavvuf müziği, ilahiler ve semazen gösterileri eşliğinde İskele Urit Restoran'da Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve eşi Burcu Oğuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, Urla Belediyesi Başkan Yardımcıları, Urla Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır, Belediye Birim Müdürleri, bürokratlar, şube müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik anlayışına katkıda bulunduğunu belirtirken, "İlçemizde bu birlikteliği sergileyen tüm yöneticilerimize ve hemşehrilerimize sağlık ve huzur dolu günler dilerim" dedi.