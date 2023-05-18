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Urla'da bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibi 5 gündür bulunamadı

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı (51) arama-kurtarma çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor

Urla'da bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibi 5 gündür bulunamadı
18 Mayıs 2023 Perşembe 14:47

İzmir'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma Günaltın'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmalara AFAD, AKUT, jandarma asayiş ve jandarma komando ekipleri, iz sürme köpekleri ve köylüler de katılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarında 5'inci güne girilirken, özellikle bölgedeki orman ve dağlık alanlar da kontrol ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla
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